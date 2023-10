Coty Romero se dará una oportunidad en el amor con un futbolista

La correntina mandó al frente a su ex, El Conejo, y advirtió que no tiene intenciones en volver con él porque está conociéndose con alguien más.

La historia de amor, desencuentros e infidelidades entre Coty Romero y Alexis 'El Conejo' Quiroga volvió a tener un nuevo capítulo este jueves por la noche. Mientras ella no quiere saber nada con una reconciliación, él parece seguir insistiendo en una nueva oportunidad.

Es por eso que, en la reciente emisión del Bailando 2023, Coty sostuvo un cruce picante mientras su ex estaba recibiendo el puntaje secreto de la segunda ronda. Allí Marcelo Tinelli le preguntó si eran ciertos los rumores de él había comenzado un romance con su bailarina, lo que ambos negaron rotundamente.

Más allá de este episodio de tensión, la correntina no dudó en bajar al piso desde la cabina de streaming para exponer a su ex con los mensajes que le envió días atrás arrepintiéndose de sus infidelidades. En vivo, el conductor del programa leyó los mails que él le había escrito a ella a principios de esta semana.

“Yo vengo acá y te juro que yo vengo a mostrar los mensajes porque espero que no esté con alguien más y me escriba. Lo que me pasó a mí no quiero que le pase a otra chica. La verdad que no está bueno y no está bueno que le pasa a alguien. Eso afecta mucho”, disparó Coty, justificando por qué expuso así a su ex.

No obstante, en un momento Ángel de Brito irrumpió en la charla para lanzar una filosa opinión. "Para mí ustedes dos están juntos", le dijo el periodista de LAM, sin embargo la correntina le juró que no era así y que ella estaba en otra, conociendo a otra persona.

El comentario que hizo la influencer pasó desapercibido unos minutos porque Tinelli siguió leyendo en voz alta los mails de El Conejo y porque el cordobés siguió aclarando que con su bailarina sólo son compañeros. Sin embargo, Ángel se percató de ese comentario y le volvió a preguntar.

"Hace un rato dijiste que estabas conociendo a otra persona. ¿Quién es?", preguntó el periodista, a lo que Coty dudó en exponer el nombre de esa persona. “Ojalá lo pudiera decir”, soltó ella, haciendo que las preguntas y el misterio sobre su costado sentimental se multipliquen.

Se la había relacionado con el músico Gero Laiker, pero Coty rápidamente lo descartó. “No, ese ya fue”, aunque luego deslizó: “Estoy empezando algo. Ojalá se dé”. Y ante la consulta de si es el jugador de River (se nombró a Esequiel Barco), sonrió. Dijo que no con la mano, pero dejó la duda flotando en el aire.

Para cerrar, la correntina aclaró: “Hay mucha gente que me atrae… Hace un momento me empezó a seguir alguien que también me atrae. Puede que sea un jugador. Voy a darme la oportunidad”, dijo y agregó: “No estoy en pareja, estoy soltera”. Luego Tinelli quiso saber en qué equipo juega, pero ella advirtió: “No, porque enseguida van a comenzar con las especulaciones. Yo había dicho que no a los jugadores, pero nunca hay que decir nunca”.