Crecen los recortes de fondos a universidades

El CIN alertó que la asignación propuesta para 2026 implica una caída real del 3,5 % y solicitó una reunión con el Ministerio del Interior. Piden elevar los fondos a $ 7,2 billones para garantizar el funcionamiento.

Con el fin de reiterar y fundamentar la posición del sistema público, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó una reunión con el Ministerio del Interior y acercó su perspectiva a los diputados respecto del financiamiento educativo en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

Según advirtieron las autoridades académicas, la iniciativa del Poder Ejecutivo, que propone destinar $ 4.872.017 millones a las universidades nacionales, resulta insuficiente.

El análisis del organismo detalla que, con una inflación proyectada oficialmente del 10,1 % para 2026, esa asignación implicaría una caída real del 3,5 % respecto de lo previsto para 2025. Esta situación, señalaron, «profundizaría la situación de desfinanciamiento que ya atraviesa el sistema».

De acuerdo con los estudios técnicos realizados por especialistas y áreas de planificación, para evitar el deterioro financiero sería necesario un presupuesto universitario aproximadamente un 61 % superior al proyectado. En ese marco, el CIN ha solicitado un monto de $ 7,2 billones, cifra que representa lo mínimo indispensable para sostener el funcionamiento actual de las instituciones.

SALARIOS EN INFRAESTRUCTURA

El Consejo destacó que el proyecto enviado no contempla factores determinantes, tales como la inflación del período restante de 2025, las actualizaciones salariales pendientes y la ampliación del sistema de becas. Tampoco se prevén fondos suficientes para ciencia y técnica, ni para la ejecución de un plan de obras.

Asimismo, la entidad presentó datos sobre la evolución histórica del salario docente real, evidenciando los ciclos de deterioro sufridos en las últimas décadas.

Un gran número de expertos ha señalado que, de aprobarse el presupuesto tal como está formulado, las consecuencias serían profundas. El impacto recaería directamente sobre los más de 2.000.000 de estudiantes que cursarán el próximo año, afectando sus condiciones de acceso, permanencia y calidad educativa.