La medida de fuerza, que se desarrollará con una movilización en el Congreso, busca frenar cambios que la conducción sindical considera un “combo explosivo” para los derechos laborales.

El Gobierno les descontará el día a los trabajadores de ATE que adhieran al paro

En lo que será la primera protesta contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó un paro nacional para este martes. En la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 11 de la mañana, habrá una movilización al Congreso, donde se sumarán los movimientos sociales, que también realizan una jornada de lucha.

La medida de fuerza busca frenar cambios que la conducción sindical considera un “combo explosivo” para los derechos laborales. “Vamos a estar en la calle resistiendo”, expresó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, en una entrevista con radio Splendid.

El Gobierno le descontará el día a todos los empleados estatales que se adhieran a la medida de fuerza.

Daniel Catalano, secretario general de ATE-Capital, aseguró que las modificaciones propuestas por la administración libertaria buscan la "desaparición de la organización sindical" y de los convenios colectivos de trabajo.

Catalano detalló las preocupaciones del gremio respecto a la reforma: "Pretenden que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o que en algunos sectores te obliguen a renunciar para volver a contratarte".

El sindicalista también vinculó la medida de fuerza con la agenda legislativa del oficialismo: "Ayer salió en el comunicado oficial en donde el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal".

Respecto a la unificación de acciones, Catalano indicó que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy (secretarios generales de las dos CTA) dialogó con el triunvirato de la CGT para "tomar medidas en conjunto". No obstante, aclaró que el paro convocado por ATE se realizará independientemente de si se logra o no una acción coordinada con la CGT.__IP__

En el pliego de reivindicaciones, ATE planteó, además, un aumento de emergencia para estatales y jubilados, el pase a planta permanente de los empleados precarizados, la reincorporación de los despedidos y la restitución de fondos adeudados a las provincias.

También rechazó las privatizaciones de empresas públicas, la venta de inmuebles del Estado y la armonización de las cajas previsionales provinciales, exigiendo la restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.

El documento fue firmado por Aguiar y otros directivos nacionales, como Eduardo Gustavo Cuentres, Mirta Inés Matheos y Mercedes Cabezas.

Entre los organismos que podrían verse afectados por la reducción de trabajadores, ATE incluyó la Oficina Anticorrupción, INDEC, CONICET, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, ANSES, CONADIS, ENARGAS, ENRE, INTA, INTI y ENACOM.