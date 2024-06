Crisis Tips: Osteoporosis y ejercicio

Osteoporosis, la enfermedad que hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos, aumentando el riesgo de fracturas. Y por ende pasa a ser una preocupación.

La solución fácil: Ir a la farmacia y comprar el medicamento de moda (NdE: ‘qué firme que estás’ le dirá una asistente de tv a Andrea Frigerio, para que paso seguido la modelo le encaje las famosas pastillas que se comen como caramelos en la famosa

publicidad).

La solución más barata, pero que necesita fuerza de voluntad y adherencia, la comenta el médico Mario Sosa “osteoporosis, lo que te recomiendan en el consultorio, la tele, los influencers: pastillas de calcio, pastillas de calcio mezclados con vitamina D, suplementos de calcio o bien lácteos y aumentar el consumo de ellos, ya sea en leche, quesos y yogures”, enumera.

En base a ese discurso instalado, el profesional de la salud y atleta retruca “En tu casa en este momento pasa el camión de materiales y te ofrece: arena, piedra, cemento… vos le decís ‘No señor, no necesito, siga de largo porque no estoy construyendo’, no lo vas a usar porque no estás construyendo. Lo mismo pasa con el organismo con semejante cantidad de materiales. No los va a usar. ¿Y cómo hacemos para que el organismo construya? ¡Y haciendo ejercicios! Hacé sentadillas, trasladá peso. Agarrá una maceta que puedas llevar y cambiala de lugar. Salta un poquito (suave, si no estás acostumbrado). Esto hace que el organismo quiera el calcio. Y ahí sí hacer el aporte de alimentos ricos en calcio”, describe.

Y finaliza “Primero lo primero: EL EJERCICIO. No vayas a la farmacia. Si te gustó poné me gusta y compartilo”, expresa el doctor desde sus redes sociales Mario Sosa (Facebook). Mariosadeulo (Instagram) y en Yuotube Dr. Mario Sosa.