Cristina: "ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir"

Un día después de participar de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, la Vicepresidenta retomó el tema y apuntó, sin nombrarlo, contra el ex mandatario Mauricio Macri.

La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, concretada este 9 de julio, generó un cruce entre Cristina Fernández y Mauricio Macri, por los detalles en la ejecución de la obra que buscará transportar el gas que se produce en el yacimiento Vaca Muerta, situado en la provincia de Neuquén.

Luego del acto que compartieron la vicepresidenta, junto al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, Macri había cuestionado los tiempos y el costo que demandó para el gobierno actual la concreción del proyecto.

Además, había ironizado respecto de la manera en que el oficialismo actual decidió bautizar la obra, homenajeando al ex presidente Néstor Kirchner. “Disculpen si no lo llamo por su nombre oficial”, escribió el ex jefe de Estado en sus redes sociales.

Menos de 24 horas después llegó la respuesta de la titular del Senado. “A propósito de los números sobre los que charlábamos ayer en la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que, con sus 573KM, permite incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas”, desarrolló, también en su cuenta de Twitter.

A su vez agregó: “Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día”, dijo, para empezar a marcar un contraste entre su gestión, la del extinto presidente Néstor Kirchner, y la administración de Macri.

“Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte”, agregó para sellar la comparación. Finalmente, y sin nombrar al fundador del PRO, CFK también ironizó: “ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”.

