Cristina contra Milei: "Que te sobre la plata es fantástico, pero la gracia es que la gente coma"

La ex presidenta analizó la situación económica actual y le respondió al mandatario. "Largue a Milton Friedman, largue la escuela austriaca, cace el manual argentino", lanzó.

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner reconoció a los senadores que en las últimas horas sancionaron la ley de actualización del presupuesto universitario, una medida sobre la que el mandatario Javier Milei ya anunció que aplicará un "veto total".

Tras mandarle un "saludo" a esos legisladores, la ex presidenta sostuvo desde Merlo, donde brindaba una clase sobre economía, que "los que critican a las universidades del conurbano siempre han visto al país desde el helicóptero o por el espejo retrovisor y no han comprendido las realidades diversas y profundas que tiene el país".

Luego se refirió al discurso de Milei en el que le dedicó una "clase de economía" y señaló: "Allá por febrero lo decíamos, el problema era la economía bimonetaria, la escasez de dólares y que cuando además la Argentina está endeudada en dólares, como está endeudada desde la gestión del macrismo y el retorno del Fondo Monetario Internacional, todo esto se iba a agravar".

También se refirió al déficit fiscal. "No significa que uno tenga como bandera el déficit fiscal o piense que es lo mejor que le puede pasar a un país. No, no es lo mejor", expresó y agregó: "Que te sobre la plata es fantástico, pero la gracia es que la gente coma".

"Largue a Milton Friedman, largue la escuela austriaca, cace el manual argentino y por favor siéntese a administrar y, una de cal y una de arena, le reconozco que ha conseguido que saquen a este señor Valdés, que parece que no era muy amigo de la Argentina me hubiera gustado que ese empeño lo hubieran tenido otros", apuntó Cristina.