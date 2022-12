Cristina Kirchner, sobre 2023: "No voy a ser candidata a nada"

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que no será candidata en 2023 y que desde el 10 de diciembre del año que viene no ocupará cargos públicos. "No voy a ser candidata", afirmó en su discurso luego de ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en la causa Vialidad.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice presidente a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada", lanzó la ex Presidenta visiblemente enojada por la sentencia y en una dura alocución en la que también se hizo eco del "vuelo del lawfare" en el que jueces, fiscales y directivos de Clarín viajaron a Lago Escondido y luego buscaron ocultarlo, según quedó al descubierto en un presunto chat dado a conocer el fin de semana.

"A mí, administración fraudulenta, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el FMI, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata", declaró.

Tras eso, siguió: "Que la cuenten como quieran. Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015. Me acuerdo cuando Scioli vino a proponerme que sea candidata a diputada para darle fuerza a la lista. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice presidente a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada".

Por último, le dejó un mensaje a Héctor Magnetto: "Mafia y Estado paralelo, eso es lo que está pasando en la Argentina y lo que hoy me condenó. Esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún Caputo de la vida no se le ocurra financiar alguna otra banda de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Eso es lo que usted quiere, presa o muerta"

Lo dijo tras un duro mensaje público en el que resaltó la actualidad del Poder Judicial, expuesta crudamente con los chats conocidos el fin de semana entre jueces y fiscales para instigar delitos para mitigar los efectos de una estadía en Lago Escondido. Dijo que ya no es lawfere, si no “mafia y estado paralelo”.

LOS “ESBIRROS” DE MAGNETTO

"La condena real es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta es la verdad de la milanesa", señaló la vicepresidenta Cristina Kirchner este martes, al final de su discurso. Fue entonces cuando dijo: "Voy a ser lo mismo que en diciembre de 2015. No voy a ser candidata a nada. Magneto puede pedir a sus esbirros que me metan presa".

Cristina Kirchner se refirió al viaje a la mansión de Joe Lewis de jueces y empresarios, resaltando que "este es el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa y falsa denominación de Poder Judicial. Un Partido Judicial, una mafia, un estado paralelo. ¿Quién pagaba el avión? Era el Grupo Clarín, Magnetto, a través de sus personeros. Jorge Rendo, al que no hay político ni juez que no lo conozca, el operador todo terreno de Magnetto y el Grupo Judicial".

En ese mismo sentido, la exmandataria precisó que "me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Este es el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo y que coarta permanentemente. Es un sistema disciplinador, no con los que piensan como ellos, sino fundamentalmente al peronismo, a los que tenemos compromiso con la gente", agregó.

COMPLICES NECESARIOS

"Este es el sistema que hoy me condena a mí. No van a tolerar jamás que alguien no haga lo que ellos quieran. Por eso me están condenando a mí. Esa es la verdad de esta sentencia", enfatizó CFK.

La vicepresidenta acotó que el periodismo es "fundamental en el lawfare" e indicó que "la complicidad de los medios" es necesaria para "hacer condenas" que no tienen sustento.

"Hay otro aspecto fundamental en el lawfare que es el periodismo. Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios", señaló Fernández de Kirchner al hablar esta tarde a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.

Luego de ser condenada por el Tribunal Oral Federal Nº2, Cristina Kirchner explicó el vínculo entre el camaristas a los que deben apelar y los magistrados que la juzgaron. "La familia judicial en su máxima expresión: el camarista Hornos al que voy a tener que apelarle es el tío de la señora del presidente del tribunal que me condenó. Además juegan al fútbol con el fiscal de la causa", comentó.

Tras hacer un repaso por los chats del lawfare, que dan cuenta del viaje "escandaloso" organizado por el Grupo Clarín, del que participaron jueces, fiscales, exagentes de inteligencia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad a Lago Escondido, Bariloche, Cristina expuso sobre la complicidad de la prensa para delinear y conformar "una mafia absoluta".

En su repaso, la Vicepresidenta expuso las conversaciones en la que los jueces, fiscales y funcionarios hablan de pedir "notitas" a periodistas de los medios afines, con el fin de intentar ocultar el viaje.

“NUNCA VOY A SER MASCOTA DEL PODER”

Durante su presentación, la Vicepresidenta aseguró que "nunca voy a ser mascota del poder". En ese sentido, CFK agregó que "este sistema es responsable de la sentencia".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que cuando era presidenta de la Nación no tenía "manejo de las leyes que son aprobadas" por el Poder Legislativo y remarcó que "el presidente de la república tampoco administra el presupuesto".

"Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto", indicó Fernández de Kirchner luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.

La vicepresidenta Cristina Fernández sostuvo hoy que la condena de 6 años de prisión en su contra no obedece a un "lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial".

Señaló que la "confirmación" de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia ayer por cadena nacional.