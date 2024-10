Cristina Kirchner acepta presidir el PJ

En una extensa carta publicada en las redes sociales con fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei, pero también con un pesado análisis sobre la situación del peronismo, la expresidenta Cristina Kirchner se refirió a su posible candidatura para presidir el PJ nacional.

"Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también es que acá no sobra nadie. Sin embargo, la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una", sostuvo Cristina en la misiva.

Y se explayó: "Quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras las muestras de cariño y los mensajes de apoyo para ser la Presidenta de nuestro partido. Nunca he ocupado un lugar sin tener la certeza de estar capacitada para la tarea encomendada; sin miedo ni presiones".

En su análisis político, la también exvicepresidenta arremetió contra el actual presidente, Javier Milei, a quien calificó como un "showman economista en la Rosada". Criticó su enfoque económico, basado en un ajuste permanente y en la promesa de dolarizar la economía, y destacó cómo las políticas del Gobierno han afectado negativamente a sectores como los jubilados, las universidades y los hospitales de salud mental.

Además, la ex presidenta cuestionó el estilo de liderazgo de Milei, señalando que su comportamiento genera un clima de violencia y polarización en el país.

También abordó el deterioro de la situación económica, mencionando las tarifas impagables y los salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. A su vez, criticó al Presidente por vivir en lo que describió como "un mundo paralelo" donde asegura que los salarios y las jubilaciones están superando a la inflación, algo que, según la ex mandataria, no corresponde a la realidad que viven millones de argentinos.

Asimismo, hizo un repaso histórico de los últimos 40 años de democracia en Argentina, enfocándose en las consecuencias del endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri y las políticas de ajuste del actual gobierno libertario.

Cristina cerró su carta reafirmando su compromiso con el peronismo y aceptando el desafío de conducir el PJ para reagrupar a todas las fuerzas políticas y sociales detrás de un proyecto que devuelva a Argentina la esperanza y el orgullo de ser argentinos, en medio de lo que describió como un clima de crueldad y odio generado por las políticas actuales.