Cristina Kirchner criticó a la oposición: "No es gente racional"

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó este martes una reunión con los bloques del Frente de Todos del Senado y de la Cámara de Diputados.

En su exposición, agradeció el apoyo de los legisladores oficialistas y se refirió a los incidentes ocurridos frente a su departamento de Recoleta, donde la Policía de la Ciudad desarrolló un operativo represivo para dispersar la zona, repleta de seguidores kirchneristas.

Sobre ello, contó que cuando salió a hablar ante la militancia el sábado, casi no había visto las imágenes del accionar policial: "Lo que yo quería, a toda costa, es que la Policía se retirara", expresó.

"Me preocupa una oposición que quiere dirimir posicionamientos internos en base a estas cuestiones", añadió la expresidenta. Con ello, hizo alusión a las discrepancias entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por el desenlace del operativo, a sabiendas de que ambos dirigentes se posicionan como posibles candidatos presidenciales.

Sobre Bullrich, lamentó "escuchar a alguien que tuvo responsabilidades institucionales, y las tiene desde la política, decir que no importan los costos que pueda tener el ejercicio de la seguridad". Y agregó: "Es precisamente la persona que integró el grupo que le hizo firmar al presidente De la Rúa el estado de sitio, que terminó con 40 muertos y un Gobierno inconcluso".

Al respecto, sostuvo: "No es que me ponga nerviosa ni miedosa, simplemente me da un ejercicio de responsabilidad muy grande, porque no tenemos gente racional frente a nosotros".