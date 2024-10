Cristina le respondió a Milei: "¿Me querés matar?"

La dos veces presidenta Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei luego de que pronunciara la aberrante frase en TN donde dijo que le gustaría ponerle "el último clavo al cajón del kirchnerismo" con la ex mandataria "adentro".

"¿Así que ahora también me querés matar? Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces. Y como no tenés las más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole ayuda a Macri", escribió Cristina Kirchner en X, ex Twitter.

“Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro", confesó este domingo Javier Milei, el presidente de la Nación, en diálogo con TN. Desde el estudio de la señal de noticias, el periodista que lo entrevistó, Franco Mercuriali, calificó de “fuerte” la frase del mandatario, pero relativizó: “Es una metáfora”.

Acaso Mercuriali no recuerde que la historia reciente de la Argentina probó, por si hacía falta, que hay personas fanáticas, cargadas de odio, enfermas de literalidad, que no son capaces de distinguir ese tipo de abstracciones y son capaces, en cambio, de interpretar una metáfora como una orden o, al menos, una invitación a hacer realidad las fantasías de sus líderes.

El 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel, una de esas personas cargadas de odio –al kirchnerismo, en su caso-, incapaces de reconocer la sutileza de una metáfora, gatilló dos veces su pistola Bersa a diez centímetros de la cara de Cristina Fernández de Kirchner. El arma no funcionó. Habría matado a la entonces vicepresidenta.

Sabag Montiel no pudo reconocer la metáfora con la que venía machacando la oposición, fundamentalmente el macrismo, que proponía, palabras más, palabras menos, “terminar con el kirchnerismo”. La lógica de la aniquilación, la misma que había guiado el plan sistemático de exterminio desarrollado por la última dictadura.

No alcanzó con el intento de asesinato de CFK para que el PRO archivara esa consigna: en 2023, Patricia Bullrich la convirtió en eslogan de su campaña presidencial. “Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre”, cerraba uno de los spots que lanzó en los días previos a las elecciones generales del 22 de octubre.