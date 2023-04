Cristina pidió revisar el "inflacionario" acuerdo con el FMI

"Nadie con honestidad intelectual no puede afirmar que es algo negativo para el país", comentó. También respondió al operativo clamor por su candidatura: "No se hagan los rulos", sentenció durante un acto que encabeza en La Plata.

Durante el acto que encabeza este jueves por la noche en La Plata, Cristina Kirchner se refirió a la crisis cambiaria registrada esta semana.

“Cuando uno ve lo que sucedió en la última semana, comienza a advertir que el problema está en otra parte. Porque el dólar se movía y los precios se movían. Hay que hablar de cómo se fijan los precios y si los mercados son tan competitivos a la hora de fijar precios. Esta semana tuvimos y todavía tenemos hoy lo que se han denominado corridas bancarias”, planteó.

También señaló que esta semana se tomó la decisión de intervenir en el marcado de cambio con el Banco Central en el marco de la volatilidad de la moneda. “El FMI lo prohibía”, enfatizó CFK.

“Es necesario volver a construir programas de gobierno y que nada vuelva a depender de una persona”, señaló.

“Este es el problema de querer gobernar y conformar a todos: finalmente terminás enojando a todos”, indicó al hablar sobre la regulación cambiaria.

También remarcó que es necesario revisar ese acuerdo con el FMI porque "es inflacionario”.

“Cuando reflotan estas teorías muy dañinas para la sociedad, la verdad que uno dice ¿Es posible que 20 años después estemos discutiendo lo que fracasó en Argentina 20 años antes? ¿Qué nos pasa compatriotas? Es una argentina que vuelve sobre sus fantasmas. No digo que tengamos razón, pero no me digan que tengo que volver atrás para solucionar el presente y el futuro”, planteó nuevamente sobre la dolarización.

“Hay un punto de contacto con ese pasado, pero no en cuanto a modelo económico hay que decirlo: hoy tenemos crecimiento pero con bajos salarios y se produce un nuevo fenómeno, con mala distribución del ingreso. por primera vez trabajadores en relación de dependencia que son pobres. Es un nuevo desafío que tenemos”, comentó.

Y agregó: “el crecimiento se lo van a llevar cuatro vivos, que es lo que está pasando ahora”.

DOLARIZACIÓN

La vcepresidenta habló también sobre la propuesta que puso en agenda Javier Milei y aseguró: “no frena la inflación. Sin mencionarlo, se refirió al legislador libertario y criticó sus propuestas.

"La historia de la República Argentina es la historia de la dolarización. Me gustaría analizar eso: nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución”, señaló.

En esa línea, siguió: “estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años y los dirigentes del otro sector políticos, de lo que hoy es la alianza que alguna vez fue gobierno también son funcionarios por los que la gente pidió que se vayan todos”

“Es una eterna Argentina circular en los personajes y las propuestas, por eso son importantes estos espacios para el debate y la formación. Convocar a los jóvenes para pensar lo que pasó. Es imposible avanzar en el presente y futuro sin saber lo que pasó”, agregó.

“El tema es que la dolarización se presenta como la respuesta y la solución a la inflación y si vemos lo que pasa en Ecuador, vemos que la inflación no para por la dolarización”, indicó la ex jefa de Estado al exponer gráficos sobre la situación monetaria en territorio ecuatoriano.