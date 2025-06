Cristina tiene 5 días hábiles para presentarse en Tribunales

Luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, el que llevó adelante el juicio por la Causa Vialidad, le dio cinco días hábiles a la expresidenta para presentarse en Comodoro Py y hacer efectiva su detención para comenzar a cumplir con su condena de seis años de prisión.

El mismo plazo también correrá para el resto de los condenados por la misma causa: Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).

El TOF 2 sostuvo que este es un "plazo prudencial en atención a que algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas".

Los cinco días hábiles se cumplen el martes 17 de junio.