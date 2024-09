Cuál es el récord sexual de Lola Latorre y cómo reaccionaron sus padres

Lola Latorre no teme a la hora de realizar confesiones en los distintos programas de stream que habitúa, lo cual la muestra como una persona transparente. Sin embargo, a la hora de ser sincera respecto a su sexualidad y frente a sus padres provocó en ellos una reacción de rechazo que se volvió viral.

Desde que Diego y Yanina Latorre incursionaron en el mundo del stream, se muestran mucho más cercanos a su hija Lola Latorre. Sin embargo, hay cosas que, como todo padre, no quieren saber. Es por eso que escucharla hacer algunas confesiones provocó revuelo en el programa.

Sucede que, en Bondi Live, Pepe Ochoa le estaba haciendo algunas preguntas a la hija de la pareja sobre su vida íntima. De lo que no se percató el periodista fue de que sus padres se encontraban muy cerca, por lo que escucharon una confesión y reaccionaron pidiendo cortar la nota.

Es que Lola Latorre reveló en su programa que su récord sexual fue de cinco veces en un día, por lo que al ser interceptada por Pepe Ochoa le confesó: “Yo soy muy cog..., amor”. A lo que de atrás se pudo ver a Yanina Latorre horrorizada y entre risas de la situación: “¡Ay, no! ¡No la quiero escuchar! Me tapo los oídos”.

Para colmo, también se encontraba allí Diego Latorre, quien también mostró indignación al haber escuchado todo: “Esa frase la tengo borrada en mi cabeza”. Ante esto, el notero trató de ponerle paños fríos a la situación: “Esperá, voy a explicar una cosa. No hay nada mejor que explorar con la persona que amás”.

Sin embargo, Yanina Latorre seguía sin querer escuchar ni una palabra de lo que decían: “Ay, ¡callate, Pepe! ¡No quiero imaginar a mi hija!”. Por lo que Pepe Ochoa sumó: “Y si trincás cinco veces por día es porque va bien”. A lo que Diego Latorre pidió “que haga un curso de espiritualidad”.

Al ver que todo se revolucionó, Lola Latorre tomó el mando para aclarar todo: ”Chicos, igual paren. Lo sacan de contexto todo el tiempo. Yo no dije que cog... cinco veces por día. Imagínense que si no estaría así...”. A lo que Yanina Latorre no la dejó terminar y tiró: “¡Ay, no! No, me quiero ir”. Mientras que Diego Latorre cerró: “No es mi hija, no es mi hija. Me desentiendo del rol de padre”.