Cuatro bikers de Comodoro hicieron podio en el Sudamericano de Chile

Los ciclistas comodorenses Martín Bravo, Marcia Larrauri, Facundo Alarcón y Daniel Larrauri se subieron al podio en el Campeonato Sudamericano de Mountain Bike XCO. La competencia se realizó del 28 de octubre al 2 de noviembre, en el Club Naval de Campo Tumbes de Talcahuano, Chile.

La competencia la organizaron Olimbike Sport y el Club Escuela Ciclismo Talcahuano, con fiscalización de la Federación de Ciclismo de Chile.

Reunió a más de 550 deportistas de siete países que compitieron en las modalidades: Cross Country Olímpico (XCO), Short Track (XCC), Relevos (XCR) y Eliminator (XCE).

Martín Bravo logró el 2º puesto en la categoría Master B2 en XCO. A su vez, Marcia Larrauri, en Master A, se llevó tres medallas de bronce en Ebike, Short Track y XCO.

Por su parte, Facundo Alarcón (Master A) salió tercero en XCO y se ubicó en la cuarta posición en Short Track. Mientras que, Daniel Larrauri (Máster D2) obtuvo el tercer puesto en XCO.

De Comodoro Rivadavia también compitieron, en la modalidad XCO, Romina Quiroz en la categoría Elite y Juan Pereyra en Máster B2.

Cabe destacar que, el próximo destino para los deportistas será el Campeonato Argentino de Gravel que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre en Laguna de los Padres, Mar del Plata.