Waiwen Vóley se va para Tucumán a jugar el Tour 1 de la Liga Argentina

El equipo representativo de Comodoro Rivadavia parte este martes para jugar su segunda temporada. Debutará el jueves a las 11 ante Defensores de Banfield.

Con plantel e ilusión renovada este martes parte la delegación comodorense de Waiwen Vóley rumbo al primer tour de la LVA RUS 2025-26, en lo que será la segunda temporada para los patagónicos en la máxima competencia profesional del vóley nacional.

Waiwen hará su debut en Tucumán este jueves a las 11 ante Defensores de Banfield, mientras que el sábado 8 se medirá ante el anfitrión Monteros en horario central de las 21 y cerrará el domingo 9 por la tarde (18:00) ante UPCN de San Juan.

Los comodorenses vienen de una fuerte preparación en la ciudad, con duros entrenamientos y alta exigencia física a cargo del cuerpo técnico comandado por Lisandro Luppo, manteniendo algunos buenos elementos del plantel de la temporada pasada como actual capitán Bautista Gazaba y el central Ramsés Cascu, sumando refuerzos como el armador Lucas Astegiano, el central Nicolás Oldani o los puntas receptores Wagner, Bonacic y González, además de darle continuidad a los jóvenes de la cantera como el líbero Braulio Mendoza, el armador Benjamín Mendoza o el central Farid Amado.

Waiwen tuvo amistosos con el primer equipo de Boca Juniors, con saldo positivo de tres victorias y dos derrotas, además de conclusiones técnico-tácticas de gran valor para la preparación de cara al inicio de la Liga Nacional.

Al respecto, antes del viaje, el entrenador Lisandro Luppo sostuvo: “La expectativa es muy grande. Queremos estar dentro de los ocho, es el objetivo que nos propusimos con los chicos cuando comenzó la liga. Luego de estar entre los ocho, ver si estamos para más. Ese es el objetivo número 1 y poder clasificar de la mejor manera a la Copa ACLAV”.

“Tuvimos la lesión de Marcos Richards, donde tuvimos que readaptar el equipo. Buscamos a José (NdR: González), que es un chico que juega en Venezuela, que ya habíamos visto. También tuvimos los partidos con Boca que estuvieron buenos. Nunca habíamos tenido amistosos de ese fuste antes de una competencia. Siempre habíamos ido a jugar a torneos locales o regionales. Enfrentamos a un rival directo para meternos entre los ocho mejores, como es Boca Juniors, y pudimos sacar varios conceptos, como así también que cambiar o mejorar de lo que veníamos trabajando, así que muy contento con la preparación, con todo lo que hemos hecho. Esperamos poder reflejarlo en el inicio del torneo”, expresó Luppo.

LVA RUS 2025-2026 - Cronograma

Tour 1 – Monteros Vóley (Tucumán)

6 Nov. Waiwen vs Defensores de Banfield (11:00)

8 Nov. Waiwen vs Monteros Vóley (21:00)

9 Nov. Waiwen vs UPCN (18:00)

Tour 2 – Tucumán de Gimnasia (Tucumán)

21 Nov. Waiwen vs San Lorenzo (15:00)

22 Nov. Waiwen vs River Plate (15:00)

23 Nov. Waiwen vs Tucumán de Gimnasia (21:00)

Tour 3 – UPCN (San Juan)

4 Dic. Waiwen vs Ciudad Vóley (18:00)

5 Dic. Waiwen vs Boca Juniors (21:00)

7 Dic. Waiwen vs Vélez Sarsfield (11:00)

Tour 4 – Boca Juniors (AMBA)

15 Ene. Waiwen vs UPCN (11:00)

17 Ene. Waiwen vs Monteros Vóley (11:00)

18 Ene. Waiwen vs Defensores de Banfield (15:00)

Tour 5 – Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia)

29 Ene. Waiwen vs Tucumán de Gimnasia (21:00)

31 Ene. Waiwen vs River Plate (21:00)

1 Feb. Waiwen vs San Lorenzo (21:00)

Tour 6 – River Plate (AMBA)

13 Feb. Waiwen vs Ciudad Vóley (15:00)

14 Feb. Waiwen vs Ciudad Vóley (11:00)

15 Feb. Waiwen vs Boca Juniors (15:00)

Plantel Waiwen Vóley 2025-2026

Líberos: Braulio Mendoza/Matías Barría/Gabriel Martínez

Armadores: Ignacio Segovia/Lucas Astegiano/Benjamín Mendoza

Puntas receptores: Bruno Wagner/Kaj Bonacic/José González/Joaquín Herrera

Opuestos: Bautista Gazaba/Martín Rojas

Centrales: Ramsés Cascu/Nicolás Oldani/Farid Amado/Gaspar Mansilla

Cuerpo técnico

Entrenador: Lisandro Luppo

AT: Gastón Rojas/Javier Mendoza

PF: Matías Abadie/Ramiro Cárdenas

Médico: Luis Mauriño

Psicólogos: Pablo Zabalo/Luis Camargo

Manager: Gonzalo Velásquez