Tucumán de Gimnasia venció 3-0 a Defensores de Banfield

El equipo tucumano se impuso en sets corridos y así se recuperó de la derrota que sufrió un día antes frente al local Waiwen Vóley por la Liga Argentina.

Tucumán de Gimnasia derrotó este viernes a Defensores de Banfield por 3-0 en el marco del segundo día del 5º Tour de la Liga de Vóleibol Argentina, que se desarrolla en Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo los siguientes parciales: 25-19, 27-25 y 25-13.

De esa manera, el elenco tucumano se recuperó de la derrota que sufrió el jueves ante el local Waiwen Club y se afirma en el quinto puesto, ahora con 21 puntos. Mientras que Defensores quedó en el sexto lugar con 17 unidades.

El punta receptor Maximiliano Geysels, con 18 puntos, 14 de ataque, comandó la ofensiva de Tucumán de Gimnasia, donde también se destacó el opuesto Gonzalo Lapera con 14 tantos, mientras que en “Defe”, que sufrió su segunda derrota en este Tour -la anterior fue ante Boca-, el receptor Franco Cáceres resultó el mejor con 12 unidades.

El segundo día de competencia en Comodoro Rivadavia finalizará con el duelo entre el puntero Ciudad Vóley y su escolta UPCN de San Juan, que se enfrentarán a partir de las 21.

Por otra parte, la acción de este sábado arrancará a las 11 con el partido entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors. A las 15 jugarán San Lorenzo con Monteros Vóley, desde las 18 Defensores de Banfield ante Ciudad y cerrarán el local Waiwen Vóley y River Plate.

Cabe destacar que todos los partidos son televisados por la señal de Fox Sports, como así también a través de YouTube por el canal de la ACLAV.

…………….

Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores

Viernes 30 – Día 2

- Vélez Sarsfield 3 / San Lorenzo 0 (30-28, 25-23 y 25-17).

- Tucumán de Gimnasia 3 / Defensores de Banfield 0 (25-19, 27-25 y 25-13).

21:00 UPCN San Juan Vóley vs Ciudad Vóley.

Sábado 31

11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club

18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate

Domingo 1

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.