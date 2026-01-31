Waiwen Vóley va por un triunfo clave en la LVA

Se mide este sábado desde las 21 ante River por el tercer día del 5º Tour de la Liga Argentina que se disputa en Comodoro Rivadavia. La acción arranca a las 11 con Vélez-Boca.

El local Waiwen Vóley Club se enfrentará este sábado ante River Plate en el partido que cerrará el tercer día del 5º Tour de la Liga de Vóleibol Argentina, que se desarrolla en Comodoro Rivadavia.

El partido, se jugará a partir de las 21 en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima, en donde Waiwen buscará su segunda victoria en este Tour, la cuarta en lo que va de la temporada, para seguir con chances de clasificarse a cuartos de final.

El elenco, que conduce Lisandro Luppo, viene de vencer por 3-1 a Tucumán de Gimnasia y de esa manera, cortó una larga racha de derrotas.

Por su parte, el “Millonario” cayó en el partido que abrió este 5º Tour por 3-1 ante el líder Ciudad Vóley, y también lucha por un lugar en cuartos.

De esa manera, Waiwen, que se ubica noveno en la tabla con 9 puntos, producto de 3 triunfos y 10 derrotas, buscará una nueva victoria ante un River que marcha séptimo con 15 unidades, donde de trece partidos, logró seis triunfos.

El tercer día del 5º Tour, que es organizado por Waiwen, arrancará a las 11, con el duelo entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors.

A partir de las 15, mientras tanto, San Lorenzo se las verá con Monteros Vóley de Tucumán y tres horas más tarde, Defensores de Banfield jugará con el líder Ciudad Vóley, que viene de sufrir su segunda derrota en la competencia.

Cabe destacar que todos los partidos se transmiten por la señal de Fox Sports, como así también a través de YouTube por el canal de la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

Programa – Tour 5 - Socios Fundadores

Sábado 31

11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club

18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate

Domingo 1

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.