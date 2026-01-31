El escolta UPCN derrotó en tie-break al líder, Ciudad Vóley

UPCN San Juan, escolta de la Liga de Vóleibol Argentina, se impuso este viernes por 3-2 ante el líder Ciudad de Buenos Aires, en el cierre del segundo día del 5º Tour, que se lleva a cabo en Comodoro Rivadavia.
El que arrancó ganando el juego en el Socios Fundadores fue Ciudad, quedándose con el primer parcial 25-19.
Sin embargo, el “Gremio” empató el juego en el siguiente set imponiéndose por 25-17 y luego lo pasó a ganar quedándose con el tercer parcial 25-22.
El actual defensor del título reaccionó y como pasó al comienzo, volvió a ganar 25-19, por lo que la definición del partido llegó a tie-break.
En ese contexto, los dirigidos por Fabián Armoa lograron quedarse con el último parcial del juego 15-11, ganando 3-2 y de esa manera, se acercan a la punta del certamen.
Con ese resultado, Ciudad sumó un punto y quedó arriba con 37, mientras que UPCN llegó a los 31 y continúa como escolta.
El opuesto Gerónimo Elgueta con 23 puntos 20 de ellos anotados en ataque, resultó el goleador del ganador y del partido. También fueron clave los aportes del receptor Alejandro Toro, autor de 22 unidades -19 en ataque-, mientras que el alemán Leon Meier colaboró con 20 tantos para la victoria del escolta que tiene la LVA RUS.
Por el lado de Ciudad, los receptores Nicolás Lazo y Mauro Zelayeta marcaron 18 puntos cada uno, mientras que 15 aportó el opuesto Juan Manuel Mangini.
La acción de este sábado arrancará a las 11 con el partido entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors. A las 15 jugarán San Lorenzo con Monteros Vóley, desde las 18 Defensores de Banfield ante Ciudad y cerrarán el local Waiwen Vóley, que necesita ganar para seguir con chances, y River Plate.
Cabe destacar que todos los partidos se transmiten por la señal de Fox Sports, como así también a través de YouTube por el canal de la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).
Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores
Viernes 30 – Día 2
- Vélez Sarsfield 3 / San Lorenzo 0 (30-28, 25-23 y 25-17).
- Tucumán de Gimnasia 3 / Defensores de Banfield 0 (25-19, 27-25 y 25-13).
- UPCN San Juan Vóley 3 / Ciudad Vóley 2 (19-25, 25-17, 25-22, 19-25 y 15-11).
Sábado 31
11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors
15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club
18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley
21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate
Domingo 1
11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley
15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield
18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia
21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.
Foto: Prensa ACLAV.