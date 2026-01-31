El escolta UPCN derrotó en tie-break al líder, Ciudad Vóley

El elenco sanjuanino se impuso por 3-2 y se acercó a la punta de la Liga de Vóleibol Argentino, tras completarse el 2º día del 5º Tour en Comodoro Rivadavia.

UPCN San Juan, escolta de la Liga de Vóleibol Argentina, se impuso este viernes por 3-2 ante el líder Ciudad de Buenos Aires, en el cierre del segundo día del 5º Tour, que se lleva a cabo en Comodoro Rivadavia.

El que arrancó ganando el juego en el Socios Fundadores fue Ciudad, quedándose con el primer parcial 25-19.

Sin embargo, el “Gremio” empató el juego en el siguiente set imponiéndose por 25-17 y luego lo pasó a ganar quedándose con el tercer parcial 25-22.

El actual defensor del título reaccionó y como pasó al comienzo, volvió a ganar 25-19, por lo que la definición del partido llegó a tie-break.

En ese contexto, los dirigidos por Fabián Armoa lograron quedarse con el último parcial del juego 15-11, ganando 3-2 y de esa manera, se acercan a la punta del certamen.

Con ese resultado, Ciudad sumó un punto y quedó arriba con 37, mientras que UPCN llegó a los 31 y continúa como escolta.

El opuesto Gerónimo Elgueta con 23 puntos 20 de ellos anotados en ataque, resultó el goleador del ganador y del partido. También fueron clave los aportes del receptor Alejandro Toro, autor de 22 unidades -19 en ataque-, mientras que el alemán Leon Meier colaboró con 20 tantos para la victoria del escolta que tiene la LVA RUS.

Por el lado de Ciudad, los receptores Nicolás Lazo y Mauro Zelayeta marcaron 18 puntos cada uno, mientras que 15 aportó el opuesto Juan Manuel Mangini.

La acción de este sábado arrancará a las 11 con el partido entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors. A las 15 jugarán San Lorenzo con Monteros Vóley, desde las 18 Defensores de Banfield ante Ciudad y cerrarán el local Waiwen Vóley, que necesita ganar para seguir con chances, y River Plate.

Cabe destacar que todos los partidos se transmiten por la señal de Fox Sports, como así también a través de YouTube por el canal de la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

…………….

Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores

Viernes 30 – Día 2

- Vélez Sarsfield 3 / San Lorenzo 0 (30-28, 25-23 y 25-17).

- Tucumán de Gimnasia 3 / Defensores de Banfield 0 (25-19, 27-25 y 25-13).

- UPCN San Juan Vóley 3 / Ciudad Vóley 2 (19-25, 25-17, 25-22, 19-25 y 15-11).

Sábado 31

11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club

18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate

Domingo 1

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.

Foto: Prensa ACLAV.