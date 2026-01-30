Próspero Palazzo está en semifinales de la Osorno Cup con su categoría 2010/2011, luego de obtener tres victorias y un empate en la fase clasificatoria. El último partido fue con Bancario de Osorno y el resultado final fue 1-1. El “Aguilucho” logró la igualdad en el último minuto, a través de Jerónimo Commiso, para obtener así el pasaje a la siguiente instancia.

En el debut, Palazzo derrotó 1-0 a Ovejería de Osorno, con gol de Lionel Utrera; luego venció 2-0 a River de Córdoba, con tantos de Santino Ferreyra -de penal- y Santiago Figueroa; en el tercer compromiso goleó 6-0 a Deportivo Rahue, con anotaciones de Rodrigo Morales, Nehuén Calderón (2) y Román Miranda (3) y el cierre fue con el empate frente a Bancario.