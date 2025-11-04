El "Verde" venció al "Xeneize" por la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro superó a Boca Juniors 106-93 y así festejó su quinta victoria. Jesús Centeno, del local, la rompió con 40 puntos, 13 rebotes y 3 tapas.

El equipo juvenil de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia logró este martes una importante victoria de local ante Boca Juniors por 106-93 en el marco de una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Facundo Iza y Ricardo Alvarez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 31-20, 54-42 y 76-75.

El encuentro comenzó mejor para Gimnasia, aprovechando la efectividad de tres puntos por parte de Natalio Santacroce y el aporte desde la pintura de Jesús Centeno, el “Verde” logró sacar una diferencia de diez puntos (16-6) en los primeros minutos. A pesar de los intentos por parte de la visita para descontar la desventaja con Fidel Cifuentes y Tiago Drocezesky, el conjunto patagónico se llevó el primer cuarto por 31-20.

En el segundo período, el local siguió dominando en el marcador y continuó estirando su ventaja a veinte puntos (47-27). En la parte final, Boca logró achicar la diferencia (54-40) con Mateo Fessia y Tiago Drocezesky, pero Gimnasia cerró mejor y se fue al descanso 54-42.

Tras el entretiempo, Boca salió mejor en el tercer cuarto, logrando achicar la diferencia a un solo punto (69-68) gracias a buenas defensas y el aporte de Octavio Donzino y Ezequiel Juárez en las ofensivas del visitante, pese a los intentos de la visita, Gimnasia logró cerrar arriba el tercero por 76-75. En el último cuarto, el encuentro fue de ida y vuelta, donde en los últimos minutos el conjunto local sacó una ventaja de ocho puntos (94-86) gracias al aporte de Centeno y un triple por parte de Simón Dias. Pese a los intentos de la visita para volver a ponerse a un dígito, el partido finalizó con victoria para Gimnasia por 106-93.

En el “Verde” descolló Jesús Centeno, quien fue el máximo anotador del juego con 40 puntos, 13 rebotes y 3 tapas. Tremenda una vez más la actuación que tuvo el pivote venezolano.

El alero Valentino Ayala lo escoltó en el goleo con 19 tantos, 3 rebotes y 5 asistencias. También fueron clave los aportes de Natalio Santacroce (16 unidades, 3 rebotes, 4 recuperos y 6 pases gol), mientras que José Ignacio Copesky, fue el cuarto goleador del equipo chubutense con 14 tantos, 3 rebotes, 6 asistencias y 2 recuperos.

Por el lado del “Xeneize”, su mejor vía de gol resultó Tiago Drocezesky con 26 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias y luego lo siguió Octavio Donzino con 14 tantos, 12 rebotes y 3 asistencias, mientras que Ezequiel Juárez, también marcó 14 unidades.

De esa manera, los dirigidos por el trelewense Gustavo Sapochnik llevan ahora un score de 5 victorias y 2 derrotas, ubicándose en el quinto puesto. La visita, mientras tanto, suma 3 éxitos con 7 caídas, y se encuentra 14º en la tabla.

La próxima presentación de Gimnasia será este jueves cuando a partir de las 17 se enfrente con San Lorenzo, también en Comodoro Rivadavia.

……………..

Síntesis

Gimnasia 106 / Boca 93

Gimnasia (31+23+22+30): Natalio Santacroce 16, José Ignacio Copesky 14, Valentino Ayala 19, Ciro Melo 7 y Jesus Centeno 40 (fi) Simón Dias 8, Santino Santacroce 2, Santiago Ivanoff 0, Benjamín Anríquez 0, Matias Gonzales 0 y Valentín Monzón 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Boca (20+22+33+18): Fidel Cifuentes 7, Martín Torriani 11, Tiago Drocezesky 26, Octavio Donzino 14 y Mateo Fessia 11 (fi); Iván Drocezesky 10, Ezequiel Juárez 14 y Agustín Della Negra 0. DT: Gianluca Brignardello.

Parciales: 31-20, 54-42 y 76-75.

Arbitros: Facundo Iza y Ricardo Alvarez.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).