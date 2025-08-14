El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) clausuró este jueves las 27° Jornadas Técnicas de Petróleo y Gas del Golfo San Jorge, propuesta que se consolida año a año como una muestra del avance tecnológico de la industria.

Cuatro trabajos galardonados en las Jornadas Técnicas de Petróleo y Gas

Consideradas las jornadas más antiguas de su tipo en el país, el encuentro de este año destacó por la presentación de 24 trabajos de alto nivel técnico. Un aspecto notable fue la incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), en la elaboración de varias de las ponencias, reflejando una clara tendencia hacia la modernización.

Uno de los puntos más alentadores fue la participación mayoritaria de jóvenes profesionales como autores de los trabajos, lo que el IAPG ha interpretado como un indicio de un futuro prometedor para el sector, basado en el conocimiento y la innovación.

Con una asistencia de 190 profesionales durante los dos días del encuentro, estas jornadas marcaron un hito histórico: se superaron los 800 trabajos presentados a lo largo de 27 años.

Como sucede año tras año, participaron profesionales de otras cuencas petroleras y gasíferas dando a las jornadas alcance nacional.

El Comité Evaluador, con la difícil tarea de seleccionar los mejores trabajos, premió a tres de ellos basándose en criterios como la innovación, la aplicabilidad, la calidad de la presentación y el interés general. Además, el público asistente tuvo la oportunidad de elegir su trabajo favorito a través de una encuesta al finalizar las jornadas.

Los trabajos galardonados fueron:

Inspección Remota de Activos combinando Drones e IA - Yacimiento Cerro Dragón. Moreno, Martín y Bartl Saiegg, Braian (PAE).

¿Qué sabemos del recurso del Tight Oil en la Cuenca del Golfo San Jorge y en Argentina?: Salvarredy Aranguren, Matías Miguel; Blasiyh Nuño, Guillermo Atilio y Pérez, Carlos Leopoldo (YPF).

Evolución del bombeo hidráulico: Eficiencia energética, operación remota y autonomía operacional. Do Nascimento; Fernando (PAE) y Subotovsky, Pablo (AlPro).

Algoritmo no-supervisado para la caracterización de facies sísmicas: Caso de estudio Yacimiento La Carolina. Llanes, Damián; Minor, Luciano; Serrano, Viviana; Juri, Juan y Alaimo, Andrea. (YPF).