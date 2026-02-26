Cumbres borrascosas

Este jueves 26 de febrero, para dar inicio a las actividades del CineClub, se exhibirá el film de la directora Emerald Fennell que nos trae una audaz y original reinterpretación de una de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos, con Margot Robbie como Catherine Eranshaw y Jacob Elordi como Heathcliff, ambos atormentados por una pasión prohibida que evolucionará de romántica a intoxicante en una épica historia de lujuria, amor y locura.

Heathcliff se convertirá en un hombre consumido por el rencor tras ser rechazado por su amor de juventud, quien eligió casarse con un hombre rico. Su deseo de venganza lo llevará a desatar una tormenta de odio y sufrimiento sobre la familia de la mujer que lo traicionó, en un relato de pasión, obsesión y destrucción.

Ya está considerada una de las adaptaciones más controvertidas de los últimos años. La directora Emerald Fennell ha optado por una aproximación que se aleja de cualquier intento de fidelidad al texto original de Emily Brontë. La película ha generado debate incluso antes de su estreno, tanto por sus decisiones creativas como por la selección de su elenco. La propuesta de Fennell no se limita a una simple reinterpretación del clásico romántico gótico publicado por Brontë bajo el seudónimo de Ellis Bell en 1847. Según fuentes citadas por Deadline, la directora ha reunido nuevamente al estudio MRC, responsable de su anterior film, “Saltburn”, para llevar a la pantalla una versión que deconstruye la obra original. El resultado es una cinta en la que el sexo explícito, el surrealismo visual y los desvíos argumentales dominan la narrativa, relegando la conexión emocional de los personajes a un segundo plano.

La historia se desarrolla en los páramos de Yorkshire y se interna en las relaciones intensas y destructivas entre las familias Earnshaw y Linton. El relato, narrado por el Sr. Lockwood a través de los recuerdos de la sirvienta Nelly Dean, tiene como eje la pasión trágica entre Heathcliff, un huérfano adoptado, y Catherine, la hija del Sr. Earnshaw. A lo largo de más de un siglo, la novela ha inspirado numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas, desde la versión de William Wyler en 1939 con Laurence Olivier y Merle Oberon, pasando por la de Peter Kosminsky en 1992 con Ralph Fiennes y Juliette Binoche, hasta la más reciente de Andrea Arnold en 2011, protagonizada por Kaya Scodelario y James Howson.

En esta nueva adaptación, Elordi y Robbie asumen los papeles de Heathcliff y Catherine. La elección de ambos actores ha sido objeto de controversia desde el anuncio del reparto. En particular, la designación de Robbie para un personaje tradicionalmente vinculado a una juventud intensa y la representación étnica de Heathcliff, descrito por Brontë con rasgos asociados a un origen gitano, han suscitado debates en redes sociales. El director de casting, Kharmel Cochrane, defendió estas decisiones afirmando que “no hay necesidad de ser preciso” porque “es sólo un libro”, una declaración que resume la filosofía de libertad total que guía esta versión”.

CINE TEATRO ESPAÑOL

(jue 26, sab 28 febrero, lun 02 y mie 04 de marzo):

21:15 Hs. CUMBRES BORRASCOSAS (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL

(vie 27 de febrero, dom 01 y mar 03 de marzo): 21:15 Hs. CUMBRES BORRASCOSAS (2D subtitulada)

Género: Gótico romántico, drama

Origen: USA

Título original: Wuthering Heights

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 16 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años con reservas

Ficha Técnica:

Dirección: Emerald Fennell

Guión: Emerald Fennell basada en la novela de Emerald Fennell

Producción: Tom Ackerley, Josey McNamara, Margot Robbie

Música: Anthony Willis, Charli XCX

Fotografía: Linus Sandgren

Edición: Victoria Boydell

Reparto:

Margot Robbie (Catherine Earnshaw), Jacob Elordi (Heathcliff), Owen Cooper (joven Heatcliff), Hong Chau (Nelly Dean), Shazad Latif (Edgar Linton), Vy Nguyen (joven Nelly), Alison Oliver (Isabella Linton), Ewan Mitchell (Joseph)