Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia y analizan una fusión con Seguridad

La salida del ministro se suma a la del canciller Gerardo Werthein y forma parte de una reestructuración del Gabinete impulsada por la Casa Rosada. Guillermo Montenegro suena como posible titular de un ministerio unificado de Justicia y Seguridad.

El Gobierno nacional prepara nuevos cambios en el Gabinete que se concretarán después de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Según confirmaron fuentes oficiales, Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia, y su salida será oficializada la próxima semana.

La decisión, tomada semanas atrás, se da en medio de tensiones internas y un creciente malestar en la Casa Rosada con el actual ministro. No hubo diálogo directo entre el presidente Javier Milei y Cúneo Libarona antes de definir su desplazamiento.

En su reemplazo, se perfila Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia y hombre de confianza de Santiago Caputo, aunque la reorganización podría ser más profunda. El Gobierno evalúa unificar los ministerios de Justicia y Seguridad, dado que Patricia Bullrich dejará su cargo para asumir como senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los nombres que suenan para encabezar la nueva estructura figura Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, exjuez federal y exministro de Seguridad porteño durante la gestión de Mauricio Macri. En ese esquema, Amerio podría continuar como secretario de Justicia y mantener su asiento en el Consejo de la Magistratura, clave en la designación y control de magistrados.

La salida de Cúneo Libarona será la segunda baja ministerial en pocos días, luego de la renuncia del canciller Gerardo Werthein. Ambas decisiones generaron malestar en Balcarce 78 por el momento elegido para los anuncios, a escasos días de los comicios.

Fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que las modificaciones forman parte de un plan más amplio de reestructuración. Algunos cambios responden a la estrategia de fortalecer la representación parlamentaria oficialista —como en los casos de Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri—, mientras que otros surgen de la interna del Gobierno.

En el caso de Defensa, uno de los nombres que se mencionan para suceder a Petri es el del jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, quien mantiene vínculos con las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Por último, no se descartan nuevos movimientos en la Jefatura de Gabinete. Vuelve a circular la versión de que, si Guillermo Francos dejara su cargo, podría ser reemplazado por el vocero presidencial Manuel Adorni. Aunque Santiago Caputo fue tentado en reiteradas ocasiones por Milei para asumir ese puesto, siempre rechazó la oferta.