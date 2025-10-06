Dafne Ayala ganó el cinturón del Open del Valle en kickboxing

La artista marcial comodorense Dafne “La Tanquesito” Ayala (Dojo Samurai) el último domingo 5 de octubre compitió en el Gimnasio municipal de Trelew en el evento Open del Valle VII organizado por el profesor Pedro Arrieta. Ayala, enfrentó a Melina Melipil (Team Ferrara) de Trelew en una pelea donde logró el cinturón del evento en 66 kg.

Para Ayala fue el regreso a la actividad de los deportes de contacto, al respecto su profesor, Axel Hernández, expresó. “Estamos muy contentos ya que Dafne por temas de salud estuvo frenada 4 meses sin poder competir y hoy está de vuelta demostrando el gran nivel que tiene con tan solo 16 años”.

“Además este sábado 11 de octubre el Dojo Samurai estará presente en el evento Guerra de Leones en Comodoro presentando 17 competidores entre kick light, amateur y semipro. Y tenemos dos grandes conocidos que estarán en la velada internacional como lo son, Marlene “La Frutillita” Balbuena y Alexis “Tontín” Nahuelquen, quienes se vienen preparando muy fuertes para esta pelea internacional representando a su país en la ciudad”, dijo Hernández.

Un detalle importante es que después del evento de Guerra de Leones VI organizado por el Team Mellado, Marlene Balbuena comenzará su entrenamiento rumbo al profesionalismo.

“Arranca con su campamento para su debut profesional en MMA para el mes de noviembre donde ya tiene pelea confirmada. Hace unas horas tuvimos un llamado muy importante de la mejor compañía sudamericana de MMA, dándonos una gran propuesta para nuestra representante que dentro de poco se podrá decir. Cómo siempre, queremos agradecer a toda la gente que nos apoya y nos acompaña día a día para que nuestros chicos sigan creciendo para cumplir cada uno de sus sueños”, dijo el profesor de Axel “Samurai” Hernández.