Darío Benedetto: "la decisión fue con el corazón"

El delantero Darío Benedetto fue oficialmente presentado este viernes por Boca Juniors en una conferencia de prensa en La Bombonera. Lo acompañaron el presidente, Jorge Amor Ameal, y el exjugador del club y actual miembro del Consejo de Fútbol, Raúl Cascini.

"Cuando Darío dijo que quería volver aunque sea como hincha, empezó la idea de volver. Está acá con su familia y sus hijos, estamos contentos de que esté acá. Es un día de tremenda alegría para la familia boquense. Falta quien hizo que toda la operación sea un éxito, que es Román", empezó Ameal, antes de cederle la palabra al Pipa.

"Recibí un llamado de Román el año pasado donde me preguntaba qué tenía pensado hacer cuando el Olympique Marsella quería darme a préstamo. Tenía la posibilidad de ir a La Liga y quería probar eso. Cuando no tuve los minutos que necesitaba, agarré el teléfono y hablé con Román. No dudamos", reveló el ex Arsenal de Sarandí.

"La decisión fue con el corazón, sin pensar en absolutamente nada, ni como está el país ni nada. Estoy contento y no me arrepiento para nada de haber tomado la decisión que tomé", continuó.

"Sabemos bien los objetivos que tenemos, principalmente la Libertadores y estoy dispuesto a aceptar toda responsabilidad. Quiero disfrutar el momento y volver a vestir esta camiseta. Quiero adaptarme al director técnico, a su idea, a mis compañeros", señaló.

Con respecto a los jugadores, contó que tiene una buena relación con ellos y contacto por Instagram. Ya saludó a todos, incluyendo a Diego González, con quien había tenido un altercado en un Boca-Racing, aunque aseguró que "todo lo que se dijo queda dentro de la cancha". También tuvo la posibilidad de hablar con Sebastián Battaglia.

Consultado por Luis Vázquez, quien cerró el 2021 como titular y goleador del equipo, Benedetto respondió: "Podemos jugar juntos, ¿por qué no? Es un gran jugador. Vi todos los partidos, es goleador. Es la misma competencia que cuando estaba "Wanchope" Abila u otros jugadores".

Además, subrayó que está bien físicamente: "Estoy bien, hoy quería entrenar y el señor Cascini no me lo permitió, pero quiero sumarme al grupo cuanto antes. Veníamos con campeonato y Copa del Rey. Físicamente estoy al 100%".

Por último, explicó que el hecho de que lo comparen con Martín Palermo para él "es una palabra muy fuerte" porque se trata de su ídolo. "Lo mínimo que puedo darle al club con todo el cariño que me da es un título", finalizó.