Dato: "llegamos más fuertes para afrontar un marzo muy exigente"

En la antesala de un marzo cargado de compromisos, el jugador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Martiniano Dato, habló sobre la preparación del equipo para la primera gira por el norte del país y analizó su presente en la actual Liga Nacional de Básquetbol.

El conjunto patagónico comenzará el mes en condición de visitante. El sábado 7 enfrentará a La Unión de Formosa, luego continuará la gira en Corrientes, donde se medirá el 9 ante Regatas y el 11 frente a San Martín.

En la previa del viaje, Dato destacó la importancia del trabajo realizado en las últimas semanas: “Se viene un mes con siete partidos. Desde lo físico nos preparamos muy bien; tuvimos dos semanas intensas de entrenamiento. A pesar de las bajas de algunos chicos y de Pablo Favarel, que están con sus selecciones, llegamos más fuertes para afrontar un marzo muy exigente”.

El escolta-alero del “Verde” también subrayó la relevancia del tramo final de la fase regular: “Este mes va a ser muy importante para nosotros, porque estamos en la recta final de la fase regular de La Liga. Son muchos partidos y queremos cerrarlo de la mejor manera para acomodarnos en la tabla”, sostuvo.

En cuanto a su actualidad, el nacido en Paraná se mostró conforme con su rendimiento: “Estoy muy contento con lo que vengo haciendo en los últimos partidos. Mis compañeros y el cuerpo técnico me brindan la confianza para tomar decisiones dentro del juego. Me siento muy cómodo en el equipo; tenemos una gran química dentro y fuera de la cancha. Todos tiramos para el mismo lado y buscamos siempre lo mejor para el grupo”, sentenció.