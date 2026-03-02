Gimnasia tendrá un mes de marzo con siete encuentros

Cinco de ellos serán de visitante. Este sábado arrancá la gira en Formosa para medirse con La Unión y luego irá a Corrientes para jugar ante Regatas y luego San Martín.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia tendrá un mes de marzo con siete partidos de la Liga Nacional de Básquet, de los cuales cinco de ellos serán de visitante.

En ese contexto, los cinco juegos fuera de Comodoro Rivadavia, tres de ellos los iniciarán dentro de pocos días, cuando el equipo emprenda una nueva gira por el norte del país.

Gimnasia visitará este sábado a La Unión de Formosa, el lunes 9 jugará ante Regatas y dos días después, hará lo propio ante San Martín ambos de Corrientes y en el mismo escenario de juego.

El 18 de marzo, mientras tanto, Gimnasia recibirá a Atenas de Córdoba, mientras que el 22, su rival en el Socios será Platense.

El “Verde” finalizará marzo en condición de visitante para medirse el 28 ante Oberá de Misiones y dos días después, se presentará en el “Roberto Pando” para jugar con San Lorenzo.

Mientras tanto, el plantel regresó este lunes a los entrenamientos, aguardando para las próximas horas que se sumen el DT Pablo Favarel -con el cuerpo técnico de Argentina- y los jugadores Marcos Chacón, Anyelo Cisneros, Jesús Centeno y Sebastián Carrasco, quienes están con sus selecciones por la segunda ventana FIBA.

Gimnasia, que se ubica octavo con 15 victorias y 11 derrotas, continuará en la semana entrenándose, con la ilusión de seguir entre los mejores de la fase regular.