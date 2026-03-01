Con sus bajas de selección, el plantel reanuda este lunes los entrenamientos con miras a los partidos ante La Unión de Formosa, Regatas y San Martín, ambos de Corrientes.

Gimnasia vuelve al trabajo para otra gira por el norte del país

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, todavía con algunas bajas de selección, reanudará este lunes sus entrenamientos, con miras a la gira que sostendrá en los próximos días por el norte del país en el marco de la Liga Nacional de Básquet.

El ”Verde”, que se ubica octavo en la tabla con 15 victorias y 11 derrotas, se prepara para visitar a La Unión de Formosa (7/03), Regatas (9) y San Martín (11), estos dos últimos de Corrientes.

Ante la ausencia del DT Pablo Favarel, que se encuentra con el cuerpo técnico de Argentina disputando la segunda ventana FIBA, el plantel trabajó con los asistentes Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, además del preparador físico Juan Ercoreca y Marcelo Guitín, quien está a cargo de la utilería.

Los que entrenaron en la semana fueron once jugadores: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Kenneth Horton, Bryan Carabalí, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, y los juveniles Valentino Ayala, Benjamín Anríquez, Natalio Santacroce y Ciro Melo.

Los que están ausentes son Anyelo Cisneros y Jesús Centeno ambos con la selección de Venezuela, Marcos Chacón con la cubana y Sebastián Carrasco, que se encuentra integrando el combinado de Chile.

SIN TRIUNFOS PARA LOS SELECCIONADOS

El último jueves, mientras tanto, los que vieron acción por los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Qatar 2027 fueron Chacón, Cisneros y Carrasco, mientras el pívot juvenil Centeno, jugó menos de tres minutos y no convirtió ya que no realizó lanzamientos.

Chacón, con la selección de Cuba, fue el goleador del juego en la derrota como visitante frente a Panamá por 84-81. El escolta marcó 30 puntos, con 12/20 en tiros de campo (7-12 en dobles y 5-8 en triples) y tomó 5 rebotes.

Por su parte, el ala pívot Cisneros, anotó 2 puntos en los más de 10 minutos que estuvo en cancha en la caída como visitante de la “Vinotinto” ante Brasil (94-84), mientras que Carrasco, fue autor de 6 tantos en la también caída de Chile -en Valdivia- ante Colombia por 86-78.

Y tampoco le fue bien al DT Favarel, ya que siendo uno de los asistentes técnicos de Pablo Prigioni, lo mismo que el comodorense Nicolás Casalánguida -entrenador de Boca-, Argentina, que tuvo algunas bajas, no pudo ante Uruguay con quien cayó de local por 61-44, resignando de esa manera su invicto camino a la próxima Copa del Mundo.