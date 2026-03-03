Gimnasia se entrenó con la vuelta de Pablo Favarel

El plantel practicó este martes por la mañana, mientras que en las próximas horas se reincorporarán Anyelo Cisneros, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco y Jesús Centeno.

Con la vuelta del entrenador Pablo Favarel, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este martes una nueva práctica, con miras a la gira que realizará por el norte del país en el marco de la Liga Nacional de Básquet.

El técnico rosarino Favarel regresó en las últimas horas de Buenos Aires, donde fue parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina, que disputó dos nuevos juegos -ante Uruguay y Panamá- por la segunda ventana FIBA de los Clasificatorios para el Mundial de Qatar 2027.

Mientras que para este miércoles, se sumarán al equipo los jugadores Anyelo Cisneros, Jesús Centeno, Marcos Chacón y Sebastián Carrasco, quienes integraron las selecciones de sus respectivos países por el mismo motivo.

Además del entrenador y los integrantes de su cuerpo técnico, los jugadores que trabajaron en horas de la mañana fueron: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Kenneth Horton, Bryan Carabalí, Carlos Rivero, Mauro Cosolito, y los juveniles Valentino Ayala, Natalio Santacroce y Ciro Melo.

El plantel, mientras tanto, volverá a trabajar este miércoles por la tarde -desde las 18 mirará el video de La Unión-, con la vuelta de los venezolanos Cisneros y Centeno, el cubano Chacón y el chileno Carrasco.

El equipo tiene previsto viajar el viernes en la madrugada a Formosa, para visitar un día después a La Unión e iniciar así una nueva gira por el norte del país, que además comprenderá los juegos en Corrientes ante Regatas -9/03- y luego frente a San Martín, ambos a disputarse en el “Fortín Rojinegro”.