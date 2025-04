David Rodríguez encara con entusiasmo un nuevo ciclo olímpico

David Rodríguez, atleta de elite internacional, se reunió con el titular del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, con perspectiva olímpica para los próximos cuatro años y delineando su preparación, en el corto y mediano plazo pensando en los 21K y Maratón de Buenos Aires.

Al respecto, tras la reunión, el deportista esquelense ya radicado en Comodoro Rivadavia hace bastante tiempo expresó: “Muy lindo después de tantos años. Uno va creciendo en esto, también humanamente, y es lo que te abre puertas para proyectar. Hay mucho por delante, cuatro años, un ciclo olímpico. Vamos paso a paso, tenemos un proyecto este año con pocas carreras pero muy importantes. Quiero poder ponerme a punto, crecer a nivel nacional y pegar un salto de calidad, que lo necesito. Llevo años en esto y pretendo seguir creciendo”.

“Tengo marcas en pruebas que me llevan a poder reafirmar todo esto. Hoy tengo el récord provincial en los 21K con 1h02’45”, no es poca cosa y me lleva a tener ambiciones. Pretendo estar en buena forma y tengo bastante tiempo para trabajarlo. Tengo el apoyo de Hernán, que me brindó un cuerpo médico junto a Walter Ríos, Ángel Da Luz Pereira, Manuel Pazos, entre otros que se han sumado al equipo. Estoy con ganas y eso lo van a notar este año”, apuntó Rodríguez, quien este jueves 10 de abril cumple 33 años.

“Juzgar el 2024 como malo no sería correcto porque tuvo sus cosas buenas a principios de año. Pretendía lograr una marca olímpica para estar en París pero entre una y otra cosa no se pudo dar. Me había preparado bien. Sentía que podía acercarme a la marca de los 42K o estar ahí, pero no se dieron las carreras. Terminé corriendo en Venezuela, donde accedí por ser el mejor argentino en la Maratón de Buenos Aires 2023, y fue una carrera inmensa que pude ganar. Imaginate lo dura que es, que el argentino que fue este año quedó quinto. Tuve el placer de ganarla, me ayudó a avanzar en lo económico. Así también como venía, con tanta ilusión, el cuerpo como que se relajó y me comencé a lesionar. No pude terminar un año como hubiera querido”, lamentó.

“Hernán me abrió las puertas con un gran cuerpo médico que me han dado ese apoyo que uno quiere, no me quiero olvidar de Franco Licciardi que me ayudó en la recuperación, y también el osteópata Diego Pintos. Luego ya trabajamos con Walter y hasta ahora vamos bien, ya llevo dos meses volviendo a entrenar, haciendo las cosas bien, que es lo que te exige el alto rendimiento. Estoy con muchas buenas sensaciones, que será un gran año, así que queremos aprovecharlo”, aseguró David.

“En el corto plazo queremos volver a meternos en la elite nacional, eso es mover las patas, correr los 10K en 30 minutos o menos si se puede. Tenemos otras carreras marcadas, pero el objetivo es correr los 21K de Buenos Aires el 24 de agosto, y como largo plazo tenemos los 42K que, representando a la marca Adidas tengo la obligación de hacer un buen papel. Agradezco a la marca Adidas, que hace cuatro años que estoy con ellos, me han brindado todo. Estoy agradecido que la marca me haya elegido, que me sostenga, que me mime. Llevamos este periodo allí, muy a gusto, me siento original. Me sostienen y eso es muy importante. Gracias a mi familia, a mi mujer Salomé, hay mucho trabajo en equipo en esto. A veces son momentos duros, y ella está ahí, además de mis nenes que siempre me acompañan”, finalizó.