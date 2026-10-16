Debaten bajo que figura será enjuiciado Maldonado

Brian Maldonado está imputado por el homicidio de Simón Raileff. La fiscalía pretende que la causa sea elevada a juicio como homicidio con alevosía. La defensa plantea la de homicidio simple.

La fiscal jefe Andrea Vázquez, la fiscal Rita Barrionuevo y el abogado Bryan Mac Donald, llevaron adelante etapa procesal previa al juicio principal contra Bryan Maldonado (30), imputado como autor del asesinato de Simón Raileff, ocurrido el 26 de octubre de 2025 en Sarmiento.

En la ocasión, los representantes de la fiscalía, narraron su teoría del caso y describieron las evidencias testimoniales y documentales que pretenden presentar en el juicio por jurados. Con respecto a la calificación jurídica, los acusadores sostienen que se trata de un caso de homicidio agravado por alevosía. Este tipo de delito ocurre cuando una persona mata a otra a traición y sobreseguro, aprovechando el estado de indefensión de la víctima para no correr ningún riesgo y asegurar el resultado fatal. Asimismo, indicaron que en caso de ser hallado culpable, el acusado podría recibir una pena de prisión perpetua.

Por su parte, los defensores públicos Rosa Sánchez y Jorge Benesperi, propusieron al juez penal Mauro Soza, un cambio en la calificación legal del caso. En este marco, los asesores legales del detenido, consideran que la causa podría llegar ante el jurado popular con la tipificación jurídica de homicidio simple.

CUARTO INTERMEDIO

Luego de más cuatro horas de audiencia, el magistrado dispuso dictar un cuarto intermedio a los fines de analizar los pedidos de las partes. Asimismo, informó que la oficina judicial de Sarmiento, organizará la nueva fecha para la continuidad del acto judicial.

PRISION PREVENTIVA

En el tramo final de la audiencia, el abogado Mac Donald, peticionó la continuidad de la medida de prisión preventiva contra Brian Ezequiel Maldonado. Sus fundamentos se basaron en las características del hecho, los riesgos procesales de peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación y la pena en expectativa. Al no existir oposición por parte de la defensa, el juez Soza dispuso mantener la medida de coerción por el plazo de seis meses.

En este contexto, se informó que los familiares de Simón Raileff presenciaron la audiencia en compañía y asistencia de las profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D).

EL CASO

El domingo 26 de octubre de 2025, por la noche, un testigo se presentó en la comisaría, para informar que había observado que el cuerpo de su amigo se hallaba tirado en el piso del interior de una cabaña, ubicada sobre la calle Pellegrini, en intersección con General Roca. Desde ese momento, un equipo de investigadores se enfocó en el análisis de las imágenes registradas en las cámaras de vigilancia de la zona. El estudio de esos registros audiovisuales, permitieron reconstruir los trayectos efectuados por la víctima Simón Raileff, durante la noche del viernes 24 de octubre y la madrugada del sábado 25. También, pudieron establecer el recorrido realizado por el imputado Brian Maldonado, en el amanecer del sábado del crimen.

En este marco, los investigadores sostienen que el procesado y la víctima, se cruzaron aproximadamente a las 0

8:30. Raileff estaba en el patio de su casa cuando Maldonado se acercó. Ambos tenían un vínculo de amistad y lazos familiares. Simón Raileff consideraba a Maldonado un “sobrino del corazón”. Por eso, a las 9:15 de la mañana, decidieron ir a comprar bebidas alcohólicas, a un almacén ubicado sobre Avenida San Martín entre Pellegrini y Fontana.

En este contexto, la teoría de la fiscalía, considera que entre las 9:30 y 10:40 del 25 de octubre, en la cabaña n°1, el imputado, utilizó un cuchillo para atacar desde atrás a Simón Raileff, Le provocó heridas en la mano, el pómulo y un profundo corte en el cuello que le causó la muerte.

Por otra parte, los investigadores cuentan con evidencias (un pantalón, un cuchillo, recibos de sueldo, facturas de comercio) halladas por dos testigos en la vera del río Senguer, sobre la zona del puente “Traverso”. A ello sumaron la entrevista realizada a una testigo, que da cuenta de que Maldonado pasó varias horas del sábado en esa zona.

En otro orden, el trabajo de los sabuesos de la División Canes de Comodoro Rivadavia, permitió que se encontrara una remera con profusas manchas de sangre. La prenda de vestir fue hallada a orillas del río Senguer. Esa pesquisa, también llevó a los perros adiestrados en búsqueda de rastros, hasta un domicilio ubicado sobre la calle General Roca y esquina Fontana. En esa casa reside la pareja de Maldonado. En el allanamiento, la policía encontró teléfonos celulares, parlantes, y la llave de la casa de Railef, entre otros elementos.

ANTECEDENTES

En mayo del 2025, la procuradora Luciana Coppini y los defensores públicos, pidieron al juez penal Ariel Quiroga, la homologación de un juicio abreviado contra Brian Maldonado, por un caso de homicidio en grado de tentativa. En esa ocasión, fue procesado por un hecho ocurrido el martes 6 de agosto de 2024, a las 10:20, en un obrador ubicado sobre la calle Patagonia y 25 de Mayo. Allí, el imputado, le manifestó a la víctima “…ándate a Perú, te voy a cagar matando”. Luego, le asestó dos puñaladas, provocándole dos heridas punzo cortantes, en la zona del tórax y hemitórax izquierdo. La agresión le provocó lesiones que le impidieron la realización de actividades laborales por un plazo de treinta días. En este contexto, el magistrado resolvió condenar a Brian Ezequiel Maldonado a la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional, y la imposición del cumplimiento de reglas de conducta.