"Defender patrimonios por más de 3 millones de dólares es obsceno"

Este mediodía, el contador Jorge Gil brindó un panorama económico acerca de la organización mundial tras la pandemia de coronavirus, al respecto indicó que el mundo está virando a lo público y en ese aspecto indicó que la mira estará puesta en los patrimonios individuales.

“En el mundo se está trabajando en una estructura post pandemia a base de los patrimonios”, explicó en este punto Gil se manifestó a favor del impuesto a las grandes riquezas. “Están dadas todas la condiciones para el impuesto, está aprobado por países que no pueden tildarse como socialistas", dijo.

“Yo quiero creer en la concientización pública de la clase política, defender un patrimonio de 3 millones de dólares, es obsceno, es terrible aceptar que en este momento en este planteo, alguien pueda seriamente defender que esos patrimonios no tributen un impuesto adicional”, lamentó.

Finalmente, Gil en diálogo con Radio Del Mar se refirió a la situación de YPF y los proyectos de “estatización”. “Salir al mercado frente a expectativa de default esto conspira contra las finanza del país. Será el momento pos pandemia ver como se perfilan los intereses del estado pero no me parece hoy comprar algo que esa a la baja, que no hay seguridades, no es momento, si creo que Argentina debe manejar la distribución de la matriz energética”, concluyó.