Defensa Civil reforzará guardias ante nueva alerta meteorológica

Dado que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja ante la posibilidad de que el viento supere los 120 km/h durante el viernes en Comodoro Rivadavia, desde el área municipal se determinó reforzar los equipos dispuestos para estos casos. En caso de emergencia, se encuentran disponibles los números 103, 447-1652, 447-2401, 447-1660, 297-4040117 y 297-4042152.

Ante la previsión del SMN y teniendo en cuenta la posibilidad de que esta inclemencia genere inconvenientes a los vecinos y a la infraestructura de la ciudad, desde la Dirección General de Defensa Civil del municipio se resolvió reforzar las guardias durante las próximas horas.

Al respecto, el responsable del área, Sebastián Barrionuevo, indicó: “la alerta meteorológica de viento para este viernes anuncia ráfagas que pueden superar los 120 km/h en algunos sectores de la zona. Además, explicó que esta alerta “de momento es amarilla para la mañana y pasa a ser naranja a partir del mediodía; incluye a toda la provincia y a gran parte de Santa Cruz”.

En ese contexto, adelantó: “reforzaremos las guardias y recorreremos distintos puntos de la ciudad”, a la vez que recordó que “en caso de aquellos vecinos que requieran asistencia, está disponible nuestra línea habitual, 103, y las líneas alternativas 297-4040117 o 297-4042152, únicamente para llamadas, como así también los teléfonos fijos 447-1652, 447-2401 y 447-1660”.

Barrionuevo recomendó a los habitantes de la ciudad “mantenerse resguardados y no salir de sus domicilios de no ser necesario” y, como medida preventiva, les solicitó “no dejar basura en el exterior de la vivienda para que no vuele ningún elemento contundente, ajustar o revisar en qué condiciones se encuentran los techos, volver a colocar clavos o tornillos y no dejar elementos sueltos. En cuanto a los obradores, deben ajustar bien las chapas para que no queden sueltas y dañen vehículos o propiedades. Es sumamente importante ser responsables y tomar las medidas pertinentes”.