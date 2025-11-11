Demarcación de calles y colocación de semáforos

La municipalidad de Caleta Olivia continúa llevando adelante tareas de seguridad vial urbana que incluyen señalización y demarcación de cruces de calles en diferentes sectores.

Las intervenciones se coordinan a través de la Secretaría de Gobierno y se aceleraron en el curso de los últimos días con miras a la celebración del 124º aniversario de la ciudad que se cumple el 20 de noviembre

Las cuadrillas de trabajadores de la comuna intervienen las arterias principales del centro de la localidad como las avenidas San Martín, Independencia, Eva Perón y Lisandro de la Torre, sectores que serán epicentro de las actividades culturales y económicas en los festejos por el aniversario.

Los trabajos consisten en demarcación de sendas peatonales, reacondicionamiento de rampas para personas con discapacidad, pintado de cordones y reparación de cartelería.

También se ejecuta a pedido de la Dirección de Comunicaciones, la demarcación de la zona comprendida entre Avenida Mitre y Antártida Argentina, en coordinación con la supervisión de tránsito realizando tareas preventivas mientras se realiza la colocación de nuevos semáforos.

Estas acciones forman parte de políticas públicas en materia de seguridad vial, ordenamiento urbano y optimización de la circulación, dispuestas por el intendente Pablo Carrizo.

El nuevo sitio que contará con semáforos se suma a los ya instalados en estos dos años de la gestión actual, uno ubicado en la calle Piedra Buena, otro en la avenida República, un tercero en la avenida Tierra del Fuego en el barrio Rotary 23 y el restante sobre la ruta nacional N° 3, a la altura de cruces escolares, en la zona sur.

Fuente: Prensa Municipal