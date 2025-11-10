La emblemática fecha nacional por la que honra el pasado cultural y se exalta el impacto gauchesco a través de las generaciones, volvió a cobrar vigencia este lunes en la zona céntrica de Caleta Olivia.

Las raíces de la argentinidad se renovaron en el Día de la Tradición

El Día de la Tradición, instituido en homenaje a José Hernández, poeta, político, militar y autor de la obra cumbre de la literatura gauchesca, el Martin Fierro, tuvo un masivo protagonismo de integrantes de cuerpos de danzas nativas de todas las edades, autoridades y público en general.

El acto central al aire libre, organizado por 23ª vez por el Centro de Residentes Santamarianos y el municipio, tuvo lugar en la avenida San Martin donde se entonó el Himno Nacional y se entregaron presentes recordatorios a diversas instituciones.

TRADI4

En representación del intendente Pablo Carrizo (que se encontraba en Río Gallegos) las autoridades comunales estuvieron encabezadas por el jefe de gabinete, Mariano Mazzaglia, asistiendo además los concejales Facundo Belarde e Iris Casas.

Los discursos alusivos a la fecha estuvieron a cargo de un profesor de danzas nativas de Pico Truncado, Gabriel Chiguay y de Nazario Pachao, artesano que arribó especialmente invitado desde la localidad catamarqueña de San José para asistir este y otros eventos.

TRADI5

Posteriormente, cientos de niños, niñas, adolescentes y adultos, luciendo indumentaria gauchesca, interpretaron zambas y chacareras, sumándose parte del público de manera espontánea.

Tras ello, las delegaciones, incluyendo integrantes de agrupaciones gauchas a caballo, entre ellas “Siguiendo la Huella” (que recibió un premio), desfilaron por la misma avenida hasta la plazoleta del Gorosito donde continuaron los bailes criollos y se obsequió mate cocido y tortas fritas.