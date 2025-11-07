El Polo Obrero tuvo que aumentar ayuda alimentaria

El comedor comunitario “Hoy por ti, mañana por mí” del Polo Obrero de Caleta Olivia incrementó notablemente en menos de un mes la distribución de comida para familias carenciadas.

El mismo funciona los días viernes en la sede de la agrupación social ubicada en el barrio Perito Moreno y las 150 viandas gratuitas que entregaba a medidos de octubre se fueron incrementando para atender los requerimientos de la gente que las requiere desde diferentes barrios.

En efecto, a mediodía, de hoy, el grupo de mujeres que se encarga de prepararlas entregó 250 viandas, habiendo preparado pollo rebozado (broaster) con fideos, cantidad que refleja el incremento de la pobreza en esta ciudad.

Uno de los principales referentes del PO, Omar Latini, reconoció la predisposición del intendente Pablo Carrizo que no dudó en responder al pedido de entregar más alimentos frescos.

Añadió que no tuvo la misma respuesta del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, al que se le solicita los alimentos secos para el comedor y bolsones mensuales para familias carenciadas, los que desde hace tiempo dejaron de proveerse