Dembélé y Bonmatí ganaron el premio The Best de la FIFA

Ya premiados con el Balón de Oro el pasado mes de septiembre, el delantero francés del París Saint-Germain Ousmane Dembélé y la mediocampista española Aitana Bonmatí ganaron este martes los trofeos a mejores futbolistas en la ceremonia The Best de la FIFA en Doha.

Dembélé, de 28 años, se convirtió en septiembre en el sexto francés en levantar el Balón de Oro, tras haber conquistado la primera Liga de Campeones de Europa de la historia del PSG.

"Quisiera agradecer a mis compañeros de equipo. El trabajo paga sus frutos, ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo", reaccionó Dembélé tras la ceremonia.

La entrega del galardón se celebró la víspera de la final de la Copa Intercontinental, entre el PSG y el Flamengo, que también se disputará en Qatar.

Por su parte, Aitana Bonmatí, pieza clave de la selección española y del FC Barcelona, se llevó el trofeo The Best por tercera ocasión consecutiva.

Lo consiguió meses después de haber agregado a su vitrina también su tercer Balón de Oro al hilo, pese a haber perdido la final de Liga de Campeones y de la Eurocopa.

"Estoy agradecida de tener el premio, fui votada por los jugadores, entrenadores y los fanáticos y lo disfrutaré", declaró Bonmatí en la web de la FIFA.

En la categoría de entrenadores, el técnico español del PSG, Luis Enrique, recibió el galardón, imponiéndose sin sorpresa a otros candidatos como el alemán Hansi Flick, del FC Barcelona, o el neerlandés Arne Slot, del Liverpool.

En categoría femenina tampoco hubo sorpresas, con un galardón para Sarina Wiegman, entrenadora de la selección inglesa de fútbol.

La neerlandesa conquistó el pasado verano su tercera Eurocopa consecutiva (2017 con Países Bajos, 2022 y 2025 con Inglaterra).

También se entregaron premios a los arqueros: el italiano Gianluigi Donnarumma, actual jugador del Manchester City, fue recompensado por su gran temporada en el arco del PSG, mientras que la inglesa Hannah Hampton, arquera del Chelsea y ganadora de la Eurocopa 2025, se llevó el trofeo femenino.