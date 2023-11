Denuncian ajuste en escuelas hospitalarias

Nuevas disposiciones del ministerio de Educación establecen que los docentes cesen en sus funciones cuando no haya alumnos y que previamente se analice si hay fondos para su designación. También hay alarma en los institutos de formación docente.

“Están cuestionando la obligación que tienen de garantizar la educación pública”, sostuvo el docente Marcelo Saravia respecto de las nuevas normas que estableció el Ministerio de Educación que conduce José María Grazzini en lo que se refiere al funcionamiento de las escuelas hospitalarias en Chubut.

Una flamante circular establece que “al designar a algún profesor en la modalidad hospitalaria, el equipo de gestión debe realizar un acta” con quien sea designado y dejar asentado que “las horas se determinan de acuerdo a la necesidad de la matrícula, aclarando que en caso de no existir estudiantes para acompañar se procederá a solicitar la baja a la Dirección de Personal”, sostuvo Saravia.

El docente aseguró que “acá se abre una puerta al despido indiscriminado de todos los docentes porque que uno se pregunta cuándo uno no tiene alumnos… Y, en vacaciones, por lo cual este gobierno quiere ajustar de manera fraudulenta, quitando las vacaciones, dejando de pagarlas”.

Saravia consideró en AZM TV que se trata de “una contrarreforma completa”, dado que “en otra parte plantea que para el pedido de suplencias o reemplazos se debe averiguar en primera instancia si hay cupo para el pago de las mismas, a través de la supervisora de la modalidad”.

De esta manera, añadió, “están planteando que no se van a nombrar docentes si no les cierran los números, cuando la particularidad de las escuelas hospitalarias tendría que ser avanzar por dar más derechos y no quitarlos”.

Luego, recordó que “la escuela hospitalaria trata alumnos que se encuentran en situación de enfermedad, delicada, donde hay que adecuar planificaciones por lo que es un tiempo mucho más amplio, en donde hay que preparar clases particulares; planificar reflexionar; preparar determinadas prácticas didácticas. Todo esto al gobierno no le interesa”.

INSTITUTOS MOVILIZADOS

En este contexto, en Comodoro Rivadavia también están movilizadas las comunidades educativas de los institutos de formación docente, quienes denuncian “vaciamiento” y este jueves a las 18.30 realizarán una marcha que partirá de la plaza de la escuela 83 y concluirá frente a las instalaciones de la escuela 1, donde funcionan. Es que ningún instituto de formación en esta ciudad cuenta con edificio propio.

“La lucha constante de los docentes de la escuela 802 nunca tuvo respuesta, más allá de que el año pasado se logró que no cerrara. Pero hoy no se puede elegir la formación porque ha quedado cerrado. Vamos a denunciar en la marcha el vaciamiento de la educación superior, ligado a los procesos inclusivos. Al vaciar las escuelas especiales corremos el riesgo de todo lo que significa el sistema. Es de alta preocupación porque muchos docentes nos vamos a quedar sin trabajo. Somos más de 75 los que nos vamos a quedar sin carga horaria”, denunció Claudia Catalán en AZM TV.