Denuncian desfalco en Asociación de Cooperadoras

Durante el acto realizado este martes en la Escuela 143, a través del cual la municipalidad entregó fondos del Fondo de Asistencia Educativa Municipal (FAEM) a diversas escuelas y asociaciones vinculadas con la enseñanza, se supo de una denuncia contra el anterior presidente de la Asociación de Cooperadoras. La formuló Sonia Martín, quien ahora quedó al frente de la entidad por ser la primera vocal.

“Hay muchas denuncias contra el que era presidente de la Asociación, NN, porque no lo puedo nombrar al haber presentado una denuncia contra mí. Yo soy fundadora del FAEM y fui presidente. El asumió en 2019”, expresó Martín en declaraciones a AZM Tv.

Quien ahora quedó al frente de la entidad, señaló que “hay un dinero que el entonces intendente entregó y este hombre abrió una cuenta en el Banco Chubut cuando se iba a hacer el aniversario. Era para 18 cooperadoras y muchos trabajos no se hicieron; hay boletas falsas y denuncias de las escuelas y de la asociación. Nosotros lo expulsamos y por eso somos comisión normalizadora”, acotó la mujer.

De inmediato, Martín aclaró que desde que se hizo cargo de la Asociación de Cooperadoras “llevamos un registro para que no haya problemas. Son 104 escuelas y hoy reciben fondos 73. Las que no están es por gastar mal el dinero o no tener criterio. Esto es una lucha diaria; hay que ir a las escuelas; dar charlas; formar cooperadoras”.

Concluyó señalando que “trabajar para los niños es lo mejor que hay. Estoy por cumplir 71 años y esto me llena el corazón y el alma y sigo luchando, al menos hasta que esto se normalice con una nueva comisión”.