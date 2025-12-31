Denuncian el desvío de $15 millones destinados a una fiesta de egresados en Esquel

Padres de alumnos de la Escuela Nº 735 acusaron a la madre de un estudiante, encargada de administrar los fondos, por presuntas irregularidades en el manejo del dinero. La Justicia investiga el caso.

Un conflicto de alto impacto sacudió a la comunidad educativa de la Escuela Nº 735 de Esquel, luego de que un grupo de padres denunciara el presunto robo del dinero recaudado para la fiesta de egresados. La suma en cuestión ascendería a unos 15 millones de pesos y habría estado bajo la administración de una madre de un alumno del último año.

Según la denuncia presentada, la mujer —identificada con las iniciales C.A.— era la responsable de centralizar y gestionar los aportes realizados durante varios meses por las familias. Las sospechas comenzaron a pocas horas del evento, cuando surgieron inconvenientes con los pagos a proveedores y se evidenció la falta de comprobantes que respaldaran los movimientos de dinero.

La ausencia de información clara, sumada a una conducta evasiva por parte de la acusada, generó un clima de fuerte malestar entre padres y alumnos. Desde el entorno de las familias aseguraron que la mujer bloqueó los canales de comunicación directa, aunque permaneció dentro del grupo general de WhatsApp, lo que incrementó las sospechas sobre su accionar.

A pesar del escenario crítico, la celebración pudo concretarse. Parte de los fondos fueron liberados tras el inicio de acciones legales y el resto de los gastos se cubrió mediante la venta de entradas y la organización de una cantina durante el propio evento, impulsada por los padres.

En el plano judicial, la causa continúa en etapa de investigación. Las autoridades analizan la documentación aportada y recogen testimonios de más familias que reclaman precisiones sobre el destino final del dinero recaudado.

El caso despertó comparaciones con un episodio reciente ocurrido en Misiones, donde una situación similar afectó a estudiantes de una escuela secundaria de Eldorado. Allí, la responsable de administrar el fondo común habría utilizado casi 18 millones de pesos para fines personales, lo que obligó a reorganizar la fiesta con apoyo del municipio. Ambos hechos reavivan el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en la gestión de fondos escolares autogestionados.