Tenía una perimetral e irrumpió armado en la casa de su expareja

El joven, de 25 años, ingresó por la fuerza al domicilio de una adolescente de 17 años y la amenazó con un arma blanca mientras sostenía a su bebé. Quedó detenido.

Un grave episodio de violencia se registró el martes por la noche en la ciudad de Sarmiento, cuando un hombre de 25 años fue detenido tras ingresar de manera violenta a la vivienda de su expareja, una adolescente de 17 años, pese a contar con una orden judicial que le impedía acercarse a ella.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:10 en un domicilio ubicado sobre la avenida Ignacio Coronel. Según informó la Policía, el agresor rompió la puerta de acceso para entrar a la vivienda y, una vez en el interior, amenazó a la joven con un arma blanca mientras ella tenía en brazos a su hijo de apenas tres meses.

La intervención policial se produjo luego de un llamado a la guardia de la Comisaría local, que alertaba sobre la presencia del sujeto dentro del domicilio. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al hombre en el interior de la casa y procedieron a su inmediata aprehensión. Durante el procedimiento se secuestró un cuchillo de 22 centímetros de hoja, con cabo blanco y vaina de cuero.

La víctima presentaba lesiones visibles en el rostro, por lo que fue trasladada al hospital para su evaluación médica y posteriormente derivada a la Comisaría de la Mujer, donde formalizó la denuncia. En paralelo, la madre de la adolescente denunció la sustracción de un teléfono celular, el cual fue hallado entre las pertenencias del detenido.

Las autoridades confirmaron que el agresor tenía vigente una medida de prohibición de acercamiento al momento del ataque. El joven permanece detenido y a disposición de la Justicia, a la espera de la audiencia de control de detención, cuya fecha será fijada en las próximas horas.