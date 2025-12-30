Romina Gaetani denunció a su expareja por violencia de género

La actriz Romina Gaetani denunció a su expareja, Luis Ramón Cavanagh, por un hecho de violencia de género ocurrido en el barrio privado Tortugas Country Club. A raíz de la agresión, debió recibir atención médica y permanecer en observación, mientras avanza la investigación judicial.

La información fue dada a conocer este lunes en el programa LAM, donde se detalló que la actriz llegó a un centro de salud con signos visibles de golpes, lo que activó de inmediato el protocolo correspondiente. Según trascendió, el episodio se habría producido durante la noche y habría sido motivado por una discusión relacionada con celos.

De acuerdo al parte policial, personal de seguridad del barrio privado alertó a las autoridades tras detectar una situación de violencia dentro de una vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a Gaetani en estado de conmoción y con lesiones visibles, por lo que se solicitó asistencia médica urgente. Una ambulancia del SAME la trasladó a un hospital de la zona de Pilar, donde fue evaluada por el equipo médico.

Los profesionales constataron lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que se dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, que dispuso medidas de protección para resguardar a la víctima y avanzar con la investigación.

Mientras tanto, el acusado fue identificado y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. La causa continúa en etapa investigativa, y se evaluarán las medidas judiciales correspondientes.

Desde el entorno judicial recordaron la importancia de denunciar situaciones de violencia y reiteraron que existen líneas de asistencia y acompañamiento disponibles las 24 horas para quienes atraviesan este tipo de situaciones.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial al 144, línea nacional disponible las 24 horas, los 365 días del año.