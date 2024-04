Denuncian que la película sobre Nahir Galarza es "falsa"

Horas después de que se publicara el nuevo tráiler de la película “Nahir”, la película que relata el caso real de Nahir Galarza, condenada a cadena perpetua por el asesinato de su novio, si ex abogada publicó un fuerte mensaje de rechazo sobre el film.

"No participo. Nunca fui consultada. No figuro en la película de Nahir Galarza. Todo lo publicado es FALSO. Nadie me entrevistó. Me da asco que lucren con una muerte, con una larga detención, con una gran mentira", dijo la abogada Raquel Hermida en la red social X.

En otro mensaje, la letrada fue contundente: "Rechazo. Repudio la película. Es una ficción que revela una asociación Ilícita entre abogados, el padre y un oscuro representante de mujeres . El productor se puso muy nervioso cuando denuncié al padre. No doy notas. No voy a colaborar con la prisión de NAHIR".

"El asesino de FERNANDO, quiere a Nahir GALARZA internada en un psiquiátrico. Por eso, el siempre abogado de su padre, presentó los informes médicos a los Medios. Del proxenetismo al hurto. UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA", aseguró Hermida.

Embed Rechazo. Repudio la película de NAHIR GALARZA. Es una ficción q revela una Asociación Ilícita entre Abogados, el padre y un oscuro representante de mujeres .

El productor se puso muy nervioso cuando denuncié al padre.

No doy notas. No voy a colaborar con la prisión de NAHIR. pic.twitter.com/dXuLkqAtBW — R. HERMIDA LEYENDA (@Hermidaleyenda) April 17, 2024

Embed El asesino de FERNANDO, quiere a Nahir GALARZA internada en un psiquiátrico. Por eso, el siempre abogado de su padre, presentó los informes médicos a los Medios.

Del proxenetismo al hurto.

UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA.

No doy notas. pic.twitter.com/RM2vki85tM — R. HERMIDA LEYENDA (@Hermidaleyenda) April 17, 2024

CUANDO SE ESTRENARA Y DE QUE SE TRATA LA PELICULA

La película, que se estrenará el 22 de mayo, dramatiza el caso real de Nahir Galarza, quien en 2018, a los 19 años, se convirtió en la mujer más joven en recibir una condena a cadena perpetua en Argentina por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo.

Valentina Zenere, conocida por sus roles en ‘Élite’ y ‘Soy Luna’, interpreta a Nahir Galarza, una exestudiante de derecho que confesó haber disparado fatalmente a Pastorizzo en Gualeguaychú, Entre Ríos, durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017. El joven fue hallado muerto en la calle con dos disparos, uno en la espalda y otro en el pecho, cerca de su moto y dos cascos esparcidos en el suelo.

El caso, que capturó la atención nacional e internacional, es explorado en la película que se basa en el libro ‘El silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático’, escrito por Jorge Zonzini, manager y exvocero de prensa de Galarza. El libro presenta una visión alternativa de los eventos, incluyendo el breve momento en que Galarza acusó a su padre, un oficial de policía, de ser el verdadero culpable, una afirmación que el sistema judicial rápidamente descartó.

Según informes, Galarza firmó un contrato de 500 mil dólares para permitir que su historia sea adaptada a la pantalla, lo que añadió otra capa de controversia al ya emocionante caso.