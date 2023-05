Denuncian que un violador está libre y trabaja en una app de viajes

Una grave denuncia estremece a toda la provincia de Chaco. Sergio Alila, quien había sido condenado a cuatro años de prisión por el delito de abuso sexual contra una menor, obtuvo la libertad condicional en abril de este año y ahora trabaja como chofer en una famosa aplicación de viajes.

La denuncia fue realizada por una joven llamada Albana, amiga de la víctima, quien a través de Twitter quien compartió fotos del abusador junto a las amenazas que recibió por parte de la madre de Alila y la nula acción de la aplicación de viajes.

Al menos desde 2021 Albana recibe amenazas de Alila o su familia: “Bueno. Hago esto porque estoy cansada, cansada de amenazas, cansada de que esta mujer y su hijo no me deje en paz. Hace dos años vengo compartiendo el escrache de Sergio Alila porque mi amiga fue violada por él. A raíz de esto no me canso de recibir mensajes de m... La madre y él me dejan todo tipo de mensajes, él desde la cárcel creándose cuentas falsas y ellas comentándome todo, amenazándome y diciendo que sabe dónde vivo. Estoy amenazada por Sergio, él dijo que ni bien sale de la cárcel va a ir por mí”.

Tras su denuncia pública, le llegó un nuevo mensaje amenazante de la madre de Alila: “Albana sos una sinvergüenza que estás utilizando a tu novio policía para acceder a información y escrachar para destruir a personas, instar al odio... Te hago responsable a vos y a tu novio policía si seguís instando al odio y por ese motivo le pasa algo a mi hijo o mi nietita”, dice el mensaje de Twitter.

Tal como mostró a través de capturas de pantalla, el condenado había compartido su dirección en las redes sociales: “Quiero que tengan en cuenta que si este tipo queda libre no solo peligra la vida de las pibas abusadas, sino también la mía", sostuvo entonces la amiga de la víctima.

Los hechos denunciados de abuso sexual ocurrieron el 30 de junio de 2018 en un edificio de avenida Sarmiento 440, de la ciudad de Resistencia, donde vivía Alila. Allí, el condenado abusó y retuvo a la víctima, identificada como “M”, quien entonces tenía 14 años.

Alila fue denunciado y detenido en 2020 por los delitos de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual y dos imputaciones de abuso sexual con acceso carnal.

En junio de 2022, la jueza en lo Correccional N°2 de Resistencia, Analía Fernández Florani, había condenado a prisión efectiva a Sergio Osvaldo Alila, de entonces 34 años, por “abuso sexual simple en concurso real con privación ilegítima de la libertad”.

Sin embargo, el acusado se enfrentó a un juicio abreviado a fines de 2022 y la jueza de la Cámara Segundo en lo Criminal, Dolly María de los Ángeles Fernández le otorgó la libertad condicional en abril de 2023. La víctima se enteró por las redes sociales de que su violador estaba en libertad.

Ahora, tal como denunció Albana, amiga de "M", Sergio Alila trabaja como chofer en una famosa aplicación de viajes. A su vez, otro usuario compartió más imágenes en las que Alila le envió mensajes a jóvenes a través de Instagram en los que las invitaba a salir y les expresaba que era "un pibe tranquilo y discreto".