El periodista Fabián Waldman contó que los acreditados encontraron cajones abiertos y sus pertenencias tiradas. También cuestionó el esquema de seguridad vigente.

Denuncian un robo en la sala de periodistas de Casa Rosada

La sala de periodistas de Casa Rosada quedó en el centro de una denuncia por robo. Al llegar al lugar, los trabajadores de prensa encontraron cajones abiertos y pertenencias desparramadas.

El periodista Fabián Waldman expuso la situación y apuntó directamente contra las condiciones de seguridad dentro del edificio. “Robo a periodistas en Casa Rosada”, escribió en X al relatar lo sucedido.

Robo a periodistas en Casa Rosada

Llegamos a la Sala y estaban abiertos los cajones. Dejaron nuestras pertenencias tiradas.

Antes de LLA los acreditados teníamos la llave, abríamos y cerrábamos. Hoy la seguridad está peor que antes. pic.twitter.com/Weg4UfgtRR — Fabian Waldman (@FabianWaldman) August 31, 2026

Waldman también marcó una diferencia con el funcionamiento que tenía la sala antes de la llegada de La Libertad Avanza (LLA): según recordó, los periodistas acreditados contaban con una llave que les permitía abrir y cerrar el espacio.

“Hoy la seguridad está peor que antes”, sostuvo el periodista al cuestionar el esquema actual.