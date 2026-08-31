Denuncian un robo en la sala de periodistas de Casa Rosada

La sala de periodistas de Casa Rosada quedó en el centro de una denuncia por robo. Al llegar al lugar, los trabajadores de prensa encontraron cajones abiertos y pertenencias desparramadas.
El periodista Fabián Waldman expuso la situación y apuntó directamente contra las condiciones de seguridad dentro del edificio. “Robo a periodistas en Casa Rosada”, escribió en X al relatar lo sucedido.
Waldman también marcó una diferencia con el funcionamiento que tenía la sala antes de la llegada de La Libertad Avanza (LLA): según recordó, los periodistas acreditados contaban con una llave que les permitía abrir y cerrar el espacio.
“Hoy la seguridad está peor que antes”, sostuvo el periodista al cuestionar el esquema actual.