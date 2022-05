Denunciaron a José Mazzei por maltrato y abuso laboral

Integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado se manifestaron en dependencias de Defensa Civil en Rawson para visibilizar las denuncias de trabajadoras del área contra el subsecretario de Protección Civil, José Mazzei, por maltrato y abuso laboral.

Según Claudia Barrionuevo, dirigente gremial, “dos compañeras denunciaron a su superior inmediato por vía administrativa como judicial, que están siguiendo su curso; con estas denuncias quedan resguardadas sus garantías para no ver modificadas sus condiciones laborales mientras se cursa el proceso, pero esto no sucedió. El viernes notificaron a la denunciante que la trasladaban a otro lugar de trabajo y eso está prohibido, por eso venimos a expresarle a las autoridades que no pueden trasladarla compulsivamente”.

Barrionuevo expuso que los malos tratos “están desde el principio, y no es con una o dos que son las que se animan a denunciar, sino que es algo sistemático, que habla de una persona con un trato abusivo hacia sus subordinados: gritos, desprecio, amenazas, malos tratos, golpes a los escritorios, a las puertas”.

Tras conocerse las denuncias, “el accionar del señor fue en todo momento manifestar que la compañera es la manzana podrida del lugar y hay que correrla. Querer que los compañeros del sector firmen una nota diciendo del maltrato de la compañera con otros, a cambio de la promesa de una categoría o de un beneficio personal”.

Según publicó Jornada el denunciado, José Luis Mazzei, dijo que el tema “está en manos de la Justicia” y confirmó que son dos denuncias, aunque aseguró ignorar si son “por violencia de género o maltrato laboral. Tuvimos una audiencia con el juez y la intención es que la Justicia investigue y se llegue a una conclusión de lo que sucedió”.

En relación al traslado de la denunciante, explicó que fue una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos. “De las dos chicas que estaban con este inconveniente, una aceptó o habría pedido reasignación de funciones dentro del Ministerio y la otra, que era mi secretaria privada, no aceptó y dio intervención al gremio”.

“Me toma con mucha sorpresa porque ella ya había estado fuera de Defensa Civil y el año pasado me pidió volver. Por supuesto que sí porque es una empleada muy eficiente en el área de Compras, que fue lo que siempre manejó”.

“Luego por diferentes motivos y organización de la estructura, el año pasado había que cubrir la vacante de la secretaria y las demás directoras me la mencionaron a ella. Me pareció fantástico; no necesito que mi secretaria sea de mi extrema confianza; no tengo ni llave de mi oficina, pero sí necesitaba una persona que conociera de la Administración Pública, así que empezó ella”.

“Después por cuestiones de trabajo y algunas cosas que no estaban funcionando, decidí que dejara de ser mi secretaria, pero que volviera al área de Compras porque era una pieza fundamental en esa área, por su eficiencia. Después lamentablemente surgió esto”, concluyó el funcionario.