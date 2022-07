Denunciaron a un colegio privado por discriminar a un alumno autista

Los padres de un niño de cinco años diagnosticado con autismo denunciaron al colegio donde asistía su hijo, ante el INADI y ante el Consejo Provincial de Educación (CPE) por negarles el ingreso de un acompañante terapéutico e "invitarlos" a retirarlo del establecimiento.

Se trata de un nene que fue diagnosticado con autismo a los 3 años y medio cuando asistía al mismo colegio. Además, ahora lo diagnosticaron con déficit de atención e hiperactividad. Hace dos meses, ya en sala de 5 años, llamaron a los padres a una reunión por su mal comportamiento.

“Para nosotros fue un golpe durísimo como familia. En mayo nos llamaron para decirnos que el nene se estaba comportando mal, que estaban teniendo problemas con él en el aula, y que consideraban que el colegio no era lo que él necesitaba”, relató Luciana Jara, madre del alumno, a LU5.

La madre contó que, en el colegio - al que no puede nombrar por estar en instancia judicial- les dijeron que “si seguía comportándose así no iban a poder renovarle la vacante para primer grado. Y que creían que no se iba a poder adaptar a la jornada extendida, como que el colegio no era para él”.

Jara aseguró que de la reunión salieron shockeados y que la primera reacción fue sacarlo por el rechazo que sintieron hacia su hijo. “Cuando me pongo mal en esa reunión me dijeron que 'qué bueno que no nos estamos rindiendo'. Me dieron a entender que habíamos entendido mal”, agregó la mamá.

Luego, hubo una segunda reunión con una representante del equipo terapéutico del nene. En esa reunión “cuando le proponemos que el nene vaya con asistente terapéutico, porque no habían dado resultado las herramientas que habían aplicado, nos dicen que no, que por política del colegio no se permite la entrada de nadie externo, cosa que es ilegal y a partir de eso es que hacemos la denuncia”.

La mujer señaló que hubo otra reunión posterior con la vicedirectora de primaria y la vicedirectora de jardín y la respuesta fue la misma. “Nuestra política es la de no permitir el ingreso de nadie externo al colegio”, le dijeron a la mamá, quien aseguró que “no está permitido que su política esté por encima de una ley que tiene jerarquía constitucional”.

Cuando fueron a plantearle la situación al CPE fueron recibidos en la Dirección de Escuelas Privadas, donde se plasmó un acta con las denuncias. Además, les recomendaron que fueran ampliadas por un abogado, adjuntando las copias de las actas que debe tener el colegio dado que en su momento no les dieron copias.

“Para investigar y ampliar, el CPE nos pide esa denuncia escrita. Ahora estamos en proceso de conseguirlas porque no tenemos respuesta del colegio para obtener esas actas”, resumió Jara quien mencionó que la denuncia ante el INADI está avanzada.

“Optamos por otro buscando una opción más inclusiva con otro tipo de valores. Arrancó con otro colegio nuevo, sacarlo de un lugar que conocía desde los tres años y adaptarlo cuesta. Por fortuna, de todo este proceso de discriminación no se ha enterado”, sostuvo la madre.

Fuente: lmneuquen.com