Denuncias de abuso en el jardín: incendiaron el auto de la directora

Desde las 8 horas de este miércoles, un grupo de padres de alumnos del Jardín 406 se apostaron en la puerta de la institución a denunciar a un profesor de música que da clases a niños de salas de 3, 4 y 5.

Personas llorando y pidiendo explicaciones por parte de los directivos se comenzaron a congregar y a medida que las horas pasaban, más historias de abusos con similar modus operandi eran compartidas.

“Queremos que a este tipo lo saquen de las escuelas. No tiene que trabajar más en educación. Antes de ayer mi nena me contó y yo hoy hice el acta formal, de la cual no me quisieron dar copia. Me fui directo a Supervisión para que me den una respuesta rápida, y automáticamente me dijeron haga la denuncia, me asesoraron, pero desde el jardín no me dieron ninguna respuesta. Mi nena tardó mucho tiempo en hablar, estamos a fin de año. Los tenía a todos amenazados”, sostuvo una de las madres en diálogo con La 100.1.

Para el mediodía, los padres ya habían cortado la calle Salta en intersección con Sargento Cabral, y arribaron al lugar más efectivos policiales. Es que para ese entonces los padres exigían que la directora saliera del edificio a dar explicaciones.

“Que nos dé una explicación, ¿hace cuanto que estamos acá?”, exigió uno de los padres mientras se registraron forcejeos, y daños al vehículo de la directora. Hasta que finalmente la escena se volvió incontrolable y un grupo de personas procedió a prender fuego el auto.

“Estuvo escondida detrás de la policía, dijo dos pavadas y se metió. Ponen cada vez más policías, y parecen que los malos somos nosotros. Cada vez escuchamos cosas más indignantes de lo que pasó. Todos los papás la estamos pasando mal”, reclamó otro padre.