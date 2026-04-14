Verónica Shadya Altamirano había solicitado medidas contra el agresor, a quien también acusó de maltrato psicológico, verbal, violencia sexual y física.

Denunció a su ex por la difusión de un video íntimo, pidió medidas y un mes después se mató

Una joven abogada santiagueña se mató este sábado y la Justicia investiga el caso, dado que semanas antes había denunciado a su expareja por violencia y por la difusión de un video íntimo.

El dramático episodio ocurrió en la ciudad de Pinto. Verónica Shadya Altamirano tenía 29 años y se desempeñaba como profesora de danzas.

De acuerdo a los datos obtenidos por los medios locales, la mujer había denunciado a su expareja el 1° de marzo en la Comisaría 17 de Pinto. Lo acusó de ejercer violencia física y psicológica sobre ella y por haber difundido un video en el que ambos aparecían manteniendo relaciones sexuales.

Pese al hermetismo en torno a la denuncia y la tragedia que ahora está siendo investigada, trascendió parte de la acusación hecha por Altamirano.

En su declaración, la mujer dijo que había decidido terminar el vínculo el 26 de febrero. Con esto quiso aclarar que la relación estaba terminada, luego de varias idas y vueltas.

Sobre estos últimos días, la mujer había explicado: “Era insostenible por el constante maltrato psicológico, verbal y violencia sexual y física que padecía”.

Más adelante, la abogada denunció que a fines de febrero tomó conocimiento por parte de un conocido que en una reunión “de amigos”, su expareja “comenzó a divulgar y comentar acerca de su sexualidad, como también mostrar imágenes íntimas”.

Sobre este punto, la chica aclaró que el acusado “había enviado esas imágenes y divulgaciones a un grupo de WhatsApp”.

En la presentación, la denunciante también solicitó a las autoridades “tomar medidas en el caso para que esta persona deponga esas actitudes”.

Sobre el final, la abogada reveló a los policías que el hombre habría tenido las mismas acciones y conductas con otras exparejas. Sumado a ello, la chica explicó que cada vez que le decía que lo iba a denunciar, él la amenazaba.

La joven fue hallada sin vida por su padre Luis Gerrero Altamirano, reconocido odontólogo de la zona. Se aguarda que, en el marco de la investigación, la Justicia analice si estas denuncias puedan esclarecer cómo se produjo el trágico desenlace y la responsabilidad del acusado en la causa.