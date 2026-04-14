Milei acusó a Tomás Rebord de "kirchnerismo en estado puro", el comediante contestó

El presidente Javier Milei tomó el lunes la decisión ejecutiva de bloquear en X al conductor y comediante Tomás Rebord tras un intercambio con memes y humor.

Si hay algo que el presidente Javier Milei no logra descular es cómo funciona el humor en redes sociales. Más bien, cómo funciona en cualquier soporte, a juzgar por su acción más reciente en X, donde bloqueó al comediante Tomás Rebord porque le contestó con un meme.

"KIRCHNERISMO EN ESTADO PURO", disparó este lunes Javier Milei en X, otrora Twitter, al hacerse eco de la repercusión en esa red social sobre una supuesta compra de visualizaciones "On Demand" por parte de la plataforma de streaming Blender para no perder terreno ante su competencia directa.

De hecho, el apellido "Rebord" se volvió viral en las últimas horas -y así lo hizo notar el perfil Tendencia X en X- porque habría sido uno de los principales beneficiados de la transacción, supuestamente para equiparar las visualizaciones entre ambas plataformas y evitar así una fuga de sponsors.

Lejos de esperar a que alguien investigara si esas acusaciones son reales, al Presidente le cerró la narrativa y se hizo eco de la misma en X. Apenas un par de horas más tarde, gracias a la democratización que permiten las redes sociales, el mismísimo Tomás Rebord le retrucó a Javier Milei con un meme.

"¿Por qué estás tan obsesionado conmigo?", preguntó un Tomás Rebord de larga cabellera rubia al mejor estilo Regina George, el personaje que dio origen a ese meme.

Evidentemente, el Presidente se sintió arrinconado o alguien encontró la manera de evitar que siguiera el intercambio, porque Rebord mostró la captura que da cuenta de que fue bloqueado por Javier Milei.

"Flojito", comentó el humorista y conductor al quedar "afuera" del universo de X de Milei.

Quedarán pendientes no sólo el debate por las visualizaciones del streaming sino también lo que podría haber sido un intercambio de memes edificante, explosivo y creativo en X entre el Presidente y el comediante al que más le gusta odiar.